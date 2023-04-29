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En çok yağışı Alevkayası ve Balıkesir aldı

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En çok yağışı Alevkayası ve Balıkesir aldı
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Meteoroloji Dairesi dün ve bugün en çok yağışı metrekareye 51 kilogramla Alevkayası, 49 kilogramla Balıkesir’in aldığını açıkladı.
Meteoroloji Dairesi yağışların yörelere göre dağılımını şöyle  açıkladı; Ercan 38 kg/m², Sipahi, Çamlıbel 37 kg/m², İskele 33 kg/m², Dörtyol 30 kg/m², Dipkarpaz, Serdalı 27 kg/m², Yenierenköy 26 kg/m², Esentepe 24 kg/m², Kırıkkale 22 kg/m², Akıncılar 20 kg/m².
Diğer yörelerde ise 1 ile 19 kg/m² arasında yağış kaydedildi.
 
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