En çok yağış Zafer Burnu'na düştü

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte gerçekleşen yağışların miktarını ve bölgelere göre dağılımını açıkladı. Buna göre, en çok yağış 44 kg/m² ile Zafer Burnu’nda kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, Zafer Burnu’nda 44 kg/m², Dipkarpaz’da 38 kg/m², Güzelyurt’ta 35 kg/m², Bostancı’da 33 kg/m², Zümrütköy’de 30 kg/m², Beyarmudu’nda 29 kg/m², Sipahi’de 28 kg/m², Mehmetcik ile Pile’de 27 kg/m², Kalkanlı ile Gaziveren’de 26 kg/m² ve Kaleburnu’nda 24 kg/m² yağış kaydedildi.
Açıklamaya göre, yağış alan diğer yörelerde 2 ile 23 kg/m² arası yağış kaydedildi.
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