banner913
banner932
400 dönüm alan yandı
400 dönüm alan yandı
20 0
Kıb-Tek borcunu ödemeyen abonelerin elektriklerinin pazartesi kesileceğini hatırlattı
Kıb-Tek borcunu ödemeyen abonelerin elektriklerinin pazartesi kesileceğini hatırlattı
11 0
 
MSB'den KKTC'deki yangına helikopter desteği...
MSB'den KKTC'deki yangına helikopter desteği...
7 0
Offroad şampiyonası Altındağlı anı yarışı ile başlıyor
Offroad şampiyonası Altındağlı anı yarışı ile başlıyor
10 0
Küçük Kaymaklı’da şüpheli ölüm
Küçük Kaymaklı’da şüpheli ölüm
41 0
Sahilde erkek cesedi bulundu
Sahilde erkek cesedi bulundu
22 0
Koopspor’un bileği bükülmüyor
Koopspor’un bileği bükülmüyor
12 0
banner915

En çok yağış Geçitkale bölgesine düştü

banner476

banner825
En çok yağış Geçitkale bölgesine düştü
banner931
Ülkenin bir çok yerinde dün doluyla birlikte etkili olan yağışlar bazı olumsuzluklar, su taşkınları ve trafik kazalarına sebep oldu.
Meteoroloji Dairesi dün ve bugün en çok yağış alan bölgenin metrekareye 101 kilogram ile Geçitkale olduğunu açıkladı.
Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre dün ve bugün gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle;
Vadili 59 kg/m², Alevkaya 54 kg/m², Alayköy, Türkeli 53 kg/m², Yakındoğu Üniversitesi 51 kg/m², Lefkoşa 50 kg/m², Kalkanlı 38 kg/m², Esentepe 37 kg/m², Değirmenlik 34 kg/m², Girne 26 kg/m², Mallıdağ, Dörtyol 25 kg/m².
Diğer yörelerde ise 0,2ile 24 kg/m² arası yağış kaydedilirken, yer yer dolu yağışı da etkili oldu.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.