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En çok yağış Çamlıbel'de kaydedildi

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En çok yağış Çamlıbel'de kaydedildi
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Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 20 kg ile Çamlıbel’de kaydedildiğini açıkladı.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Selvilitepe'de metrekareye 17 kg, Alsancak'ta metrekareye 11 kg, Kozanköy'de metrekareye 9 kg, Akdeniz'de metrekareye 8 kg ve Kalkanlı'da metrekareye 2 kg yağış düştü.
Yağış alan diğer yörelerde ise 1 kg'nin altında yağış kaydedildi.
 
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