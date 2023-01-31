En çok yağış Akdeniz ve çevresine düştü

Ülkede dünden beri etkili olan yağmurlu havadan dolayı en çok yağışın Akdeniz ve çevresine düştüğü açıklandı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Ocak 8.00'den 31 Ocak 8.00'e kadar gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

Diğer yörelere ise 0,1 ile 14 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.