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En çok yağış Akdeniz ve çevresine düştü

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En çok yağış Akdeniz ve çevresine düştü
Ülkede dünden beri etkili olan yağmurlu havadan dolayı en çok yağışın Akdeniz ve çevresine düştüğü açıklandı.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Ocak 8.00'den 31 Ocak 8.00'e kadar gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
"Akdeniz: 31 kg/m²; Girne: 28 kg/m²; Karaoğlanoğlu: 27 kg/m²; Çamlıbel:26 kg/m²; Beylerbeyi:23 kg/m²; Kozanköy, Tatlısu:22 kg/m²; Selvilitepe:21 kg/m²; Boğaz: 19 kg/m²; Alsancak: 18 kg/m²; Gemikonağı: 17 kg/m²; Serdarlı, Kalkanlı, Taşkent:16 kg/m²; Alevkaya, Güzelyurt, Yeşilırmak, Mallıdağ: 15 kg/m².”
Diğer yörelere ise 0,1 ile 14 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.

 
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