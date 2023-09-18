Trafiğin son kurbanı 75 yaşındaki Nuray Ağırtaş’ın, Kıb-Tek'in eski yönetim kurulu başkanlarından İsmet Akim’in ablası olduğu öğrenildi. İsmet Akim, “En acımasız katil trafik, ablamızı aramızdan aldı” ifadelerini kullandı

Girne - Esentepe Anayolunda önceki akşam meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 75 yaşındaki Nuray Ağırtaş’ın, Kıb-Tek'in eski yönetim kurulu başkanlarından İsmet Akim’in ablası olduğu öğrenildi.

İsmet Akim, dün sosyal medya hesabından duygu dolu paylaşım yaptı.

Akim’in paylaşımı şöyle:

Yaşam acısıyla tatlısıyla bir bütündür. Hiçbirşey durağan değil yaşamda çocuksunuz büyürsünüz ,gençsiniz ihtiyarlarsınız, sağlıklısınız hastalanırsınız, hastasınız iyileşirsiniz, fakirsiniz zenginleşirsiniz yada tam tersini tattırır size yaşam. Çoğu zaman küçük şeylerle mutlu olabilirsiniz ama o da değişkendir ve görecelidir. Bütün bu saydığım hususlar insan yaşamını tanımlar. Ama bazı insanlar vardır ki yaşamın bu özelliklerinin sadece olumsuz yanlarını yaşayarak ömrünü törpüler ama ona rağmen mutsuzluğunu saklayarak yaşama hep umutla iyi niyetle ve sabırla bakar onun zulmüne inat direnir ve başarır. İşte ablam Nuray Ağırtaş böyle bir insandı. Kırılsa da kırmayan üzülse de üzmeyen öfke görse de öfkelenmeyen hiç kimseye bir acı sözü olmayan bu mümtaz kişi "ablam" hayatın her türlü sillesini yemiş ama ona küsmeden dimdik durabilmiş yirmi yılı aşkın en azgın hastalık olan kanserle boğuşmuş ama ona teslim olmadan dimdik ayakta kalabilmiş ve oof demeden acısını sıkıntısını dışa vurmadan, yakınmadan ağlamadan,( en azından kimsemizin görmediği bir olay) hiçbirşey yaşamamış gibi davranarak 75 yıl direnebilmiştir yaşama, ne yazık ki ülkemizde hüküm süren ve artık kader olarak kabul edilen en acımasız katil TRAFİK, bu çok değerlimizi ablamızı aramızdan alıp götürmüştür. Cenazesi yarın 18 Eylül pazartesi gün Çatalköy camiinde kılınacak öğle namazından sonra Çatalköy mezarlığında defnedilecektir. Tüm dost, akraba, arkadaş ve yakınlarına duyurulur. Başımız sağolsun.”

