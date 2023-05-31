En acı veda

Güzelyurt-Bostancı yolunda geçtiğimiz Pazar günü bisikletiyle seyrederken otobüsle çarpışarak yaşamını yitiren 46 yaşındaki Ödül Demircioğlu dün son yolculuğuna uğurlandı.
Demircioğlu’na son kez veda etmek isteyenler Lefkoşa İsmail Safa Camii’ne akın etti.
Gözyaşlarının sel olduğu cenazede feryatlar yürekler parçaladı.
İki çocuk annesi Ödül Demircioğlu kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa mezarlığında toprağa verildi.
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