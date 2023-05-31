En acı veda

Trafik kazası sonucu 46 yaşında hayata veda eden iki çocuk annesi Ödül Demircioğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede sevenlerinin gözyaşları hiç durmadı, yürekler parçalandı



Demircioğlu’na son kez veda etmek isteyenler Lefkoşa İsmail Safa Camii’ne akın etti.

Gözyaşlarının sel olduğu cenazede feryatlar yürekler parçaladı.

İki çocuk annesi Ödül Demircioğlu kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa mezarlığında toprağa verildi.



Güzelyurt-Bostancı yolunda geçtiğimiz Pazar günü bisikletiyle seyrederken otobüsle çarpışarak yaşamını yitiren 46 yaşındaki Ödül Demircioğlu dün son yolculuğuna uğurlandı.Demircioğlu’na son kez veda etmek isteyenler Lefkoşa İsmail Safa Camii’ne akın etti.Gözyaşlarının sel olduğu cenazede feryatlar yürekler parçaladı.İki çocuk annesi Ödül Demircioğlu kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa mezarlığında toprağa verildi.