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En acı veda

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8 yaşında ani bir şekilde hayatını kaybeden minik Meryem Ceren Kırma, son yolculuğuna uğurlandı. Kırma’nın ailesinin feryatları yürekleri dağladı

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En acı veda
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Hastaneye karın ağrısı şikayeti ile giden, COVID-19 testi pozitif çıkmasının ardından 1 gün sonra da hayatını kaybeden 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Kırma, yapılan otopsinin ardından pandemi kurallarına uygun şekilde defnedildi.
Cenazede Kırma’nın ailesi güçlükle ayakta dururken, feryatları yürekleri dağladı.
Covid-19 tedavisi gören 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma’nın beklenmedik ölümü tüm ülkeyi yasa boğdu.
Karın ağrısı şikayeti nedeniyle Salı günü Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servis’e başvuran 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma’ya yapılan rutin testler sonucunda minik kızın covid-19 pozitif olduğu tespit edilmişti.
Hızlıca Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde tedavi altına alınan minik Ceren’in önceki gün öğle saatlerinde durumunun giderek kötüleştiği ve Acil Durum Hastanesi’nin Ceren için adeta alarma geçtiği öğrenilmişti.
Ceren için Acil Durum Hastanesi’ndeki tüm doktorlar seferber olurken, minik kızın entübe edildiği bildirilmişti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma hayata tutunamadı.
Acil Durum Hastanesi hekimleri ve tüm personeli minik Ceren’in ölümüyle yıkıldı.
8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma’nın Covid-19 nedeniyle vefat etmesi tüm ülkede de büyük üzüntüye neden oldu. Anneleri tarafından tek başına büyütülmeye çalışılan 3 kız kardeşinin en küçüğü olan Ceren’in Şht. Tuncer İlkokulu 3. sınıf öğrencisi ve aynı zamanda Lefkoşa Güneş Spor Kulübü’nde badminton sporcusu da olduğu öğrenildi.
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