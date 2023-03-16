En acı bekleyiş

Adıyaman İsias Otel'de hayatını kaybeden çocukların anneleri babaları aileleri, Mağusa’da mezarı başında bekliyor. Her gün bu manzara değişmiyor.
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