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Polis haberleri… Girne’de 1 kilo uyuşturucu bulundu
Polis haberleri… Girne’de 1 kilo uyuşturucu bulundu
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Alsancak'ta yarın elektrik kesintisi olacak
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GG, yarı final kapısını araladı
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En acı bekleyiş

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En acı bekleyiş
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Adıyaman İsias Otel'de hayatını kaybeden çocukların anneleri babaları aileleri, Mağusa’da mezarı başında bekliyor. Her gün bu manzara değişmiyor.
 
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