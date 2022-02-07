Emlak vergilerine yüzde 40 artış gelecek

2022 yılı emlak vergilerine %40 ile %50 arasında bir oranda zam gelebileceği bildirildi



Maliye Bakanlığı mali sıkıntı içindeki belediyelere “verdiği akılda” vergilerin artırılmasını istedi.

Yasaya göre en az hayat pahalılığı oranında artacak olan oran için son kararı Bakanlar Kurulu verecek.

2022 yılı emlak vergilerine %40 ile %50 arasında bir oranda zam gelebileceği bildirildi. Yıllık vergi artış oranı yasayla hayat pahalılığı oranına bağlanan emlak vergisinin uygulanacağı oran için son kararı Bakanlar Kurulu veriyor. Kamudan maaş çekenlere yapılan %37 civarındaki artış, yeni emlak vergi oranı için en düşük rakamı ifade ediyor. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, emlak vergisinin tüzük gereği hayat pahalılığı oranında artırıldığını belirterek, ehliyetlerde, yollarda ve diğer harçlarda olduğu gibi bu vergi artışının da rutin bir olay olduğunu belirtti. “Harçlarımızı tutup, maaşları artırırsak zor duruma düşeriz” diyen Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar, emlak vergisindeki artışın, tüzüğün geçmesinin ardından 3 yıldır uygulanmakta olduğunu anımsattı.

Ülkede çalışanlarını ve sunulan hizmetlerden doğan yükümlülüklerini ödeme sıkıntısıyla boğuşan ve “katkı paylarının artırılmasını” talep eden belediyelere Maliye’nin “emlak vergisini” artırın çağrısı geldi. Bakanlıkta toplantıya çağrılan birçok belediye başkanı, “emlak vergilerinin yükseltilmesi” önerisini sert bir dille eleştirirken, öneriyi “hükümetin üzerine düşeni yapmayarak, vatandaşın cebine el uzatmak” olarak nitelendirdi. “Devlet desteği” bekleyen yerel yönetimlerdeki mali tablo Ocak ayı maaşlarına da olumsuz yansıdı. Kimi belediye personeline %37’lik hayat pahalılığı artışını yansıtarak maaş öderken, kimisi maaşları dahi doğru-dürüst ödeyemedi.

Emlak vergisine %40 gibi astronomik oranda gelecek bir artışın ülkedeki emlak piyasasını da etkilemesi bekleniyor. Emlak çevreleri zaten var olan yüksek vergilerin daha da artırılmasının pazardaki sıkıntıları daha da derinleştireceğine işaret ederek, yetkililerin “daha makul” bir artış oranı düşünmesi gerektiğine dikkati çekti.



