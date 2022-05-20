Emlak sektöründe toparlanma

Emlak sektörünün kredileri 12 aylık sürede yüzde 88 artarken, sorunlu borçları yüzde 9 azaldı. 2022’nin ilk çeyreğinde krediler artarken, ödenemeyen borçlar ciddi oranda düşüş yaşandı







KKTC Merkez Bankası Risk Merkezi’nin Mart ayı verileri emlak sektörünün kredi borcunun Mart 2021’e kıyasla %87.68 oranında arttığını gösteriyor. Ekim ayında tarihte ilk kez milyar TL sınırını geçerek 1,1 milyarı bulan kredi borcu, artışını diğer aylarda da sürdürerek, Mart 2022 itibarıyla 1 milyar 465 milyon TL’ye ulaştı. “Emlak, Komisyon, Kiralama ve İşletmecilik Faaliyetleri” adı altında listelenen emlak sektörünün kredileri, hızlı bir artış içerisinde olmasına rağmen sorunlu borçları (Tahsili Gecikmiş Alacaklar-TGA) Aralık 2020 seviyesine kadar indi. Kredi-TGA makasının iyice açılması sektörde toparlanma olduğuna işaret ediyor.

TÜRK LİRASI’NIN KAYBI ÖNEMLİ…

Emlak sektörünün kredi borçlarının sektörün büyümesi doğrultusunda istikrarlı bir şekilde artışı, 2021’in Ekim-Aralık döneminde bozulmuştu. TC Merkez Bankası’nın faiz düşürme operasyonlarına başlamasıyla astronomik oranlarda değer yitiren Türk Lirası, bu sektörü de fena vururken, 2021’in son çeyreğinde sektörün borçları %44,3 oranında büyüme göstermişti. Emlak çevreleri ve bankacılar, kredilerin hızlı artışının sektör kredilerinin çoğunluğunun döviz cinsi borçlardan oluştuğunu gösterdiğine işaret ediyor. Bankaların, Risk Merkezi’ne yaptığı zorunlu bildirimlere göre Eylül 2021’de krediler 933 milyon TL düzeyindeydi. 2022’nin ilk çeyreğinde ise sektör kredilerinin %8.85 oranında artış gösterdiği hesaplandı.

SORUNLU BORÇLAR ÇOK SERT DÜŞTÜ…

Merkez Bankası Risk Merkezi verilerine göre emlak sektörünün tahsili gecikmiş alacakları (TGA) ise Mart 2021- Mart 2022 periyodunda %9.28 oranında düştü. Mart 2020’de 36 milyon 359 bin TL olan TGA, Mart 2022’de 32 milyon 986 bin TL’ye geriledi. Sorunlu borçların Ocak-Mart arasındaki ilk çeyrekteki düşüşü ise %19.64 düzeyinde kayıtlara geçti. Temmuz 2021’de ilk kez 40 milyon sınırını aşan TGA, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını bu seviyede geçerken, Aralık ayında ilk kez 41 milyon TL’nin üzerine çıkmıştı. TGA Şubat 2022’de 41 milyon 588 bin TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, Mart’ta aylık bazda %21’lik çok sert bir düşüşle iki yıl öncesinin değerlerine indi.

