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Emiliandu’nun yerine Kusios

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Hayatını kaybeden Rum Çalışma Bakanı Zeta Emiliandu’nun yerine, Başkanlık Müsteşarlığı görevini yürüten Kiriakos Kusios atandı

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Emiliandu’nun yerine Kusios
Hayatını kaybeden Rum Çalışma Bakanı Zeta Emiliandu’nun yerine, Başkanlık Müsteşarlığı görevini yürüten Kiriakos Kusios atandı
 
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, geçtiğimiz günlerde Atina’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta Emiliandu’nun yerine, Başkanlık Müsteşarlığı görevini yürüten Kiriakos Kusios’u atadığı haber verildi.
Rum haber kaynaklarında yer alan habere göre, Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos yaptığı yazılı açıklamada, Kusios’un yerine ise Başkanlık Ofisi Müdürü Petros Dimitriyu’nun atandığını ifade etti.
 
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