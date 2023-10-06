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Emekli Tuğgeneral Çoygun, TMT Mücahitler Derneği’nde anılacak

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Emekli Tuğgeneral Çoygun, TMT Mücahitler Derneği’nde anılacak
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 Türk Mukavemet Teşkilatı’nda 1962-67 tarihleri arasında  görev yapan emekli Tuğgeneral Kenan Çoygun, ölümünün 18’inci yılında Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nde düzenlenecek törenle anılacak.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yardımcısı Çetin Serez, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Çoygun için 12 Ekim Perşembe günü saat 10.00’da TMT Derneği’nde anma töreni düzenleneceğini belirtti.
 
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