Emekli Polisler Derneği Nurettin Çırakoğlu ile devam

Olağan 13. Genel Kurul Toplantısını dün yapan Emekli Polisler Derneği’nde (EMPOLDER) genel başkanlığına yeniden Nurettin Çırakoğlu seçildi. Genel Kurulda aday Aygün Maraşlı ile yarışan Nurettin Çırakoğlu 5. Kez 2 yıllık süre için ekibi ile birlikte görev üstlendi.

Derneğin Lefkoşa Ortaköy’ deki Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen, Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulu Can Sinan Karlıova başkanlığında, Mehmet Özdamar, Erhan Boranbay ve Arif Barbaros’dan oluşan Divan Başkanlığı yönetti.

Genel Başkan Nurettin Çırakoğlu geçmiş dönemin faaliyetleri ve yeni dönemin beklentilerini içeren açılış konuşmasında üyelerin daha çağdaş koşullarda biraraya gelebilmelerini sağlayacak modern tesisleşme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü anlattı. Çırakoğlu, hükümetten halkın çözüm bekleyen sorunlarına öncelik vererek çalışmasını halktan da pandemi risklerinin ortadan kalkmadığı bilinci ile davranmayı sürdürmesini istedi.

Genel Sekreter Birol Atasü’nün Faaliyet Raporu’nu, Muhasip Özel Kasapoğlu’nun mali raporu okuyarak üyelerin bilgisine getirmeleri ile devam eden genel kurul, mali raporun oyçokluğu ile aklanması sonrasında üyelerin yeni dönemle ilgili görüş ve düşüncelerini aktarmaları ve yeni dönem yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının oy birliği ile seçimi ile tamamlandı.

Emekli Polisler Derneği’nin 13. Genel Kurulu’nda seçimle göreve gelen yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

“ GENEL BAŞKAN

Nurettin ÇIRAKOĞLU



MERKEZ YÖNETİM KURULU

1-) Kaynak KARASEL

2-) Server GÖVSA

3-) Birol ATASÜ

4-) Özel KASABOĞLU

5-) Ali TOLGALI

6-) Oğuz GÜLEÇ

7-) Mehmet TÜMKAN

8-) Ali ÇINAR

9-) Erhan BORANBAY

10-) Arif BARBAROS

11-) Nevzat AKKUŞ



LEFKOŞA ŞUBESİ

1-) Hilmi ARNAVUT

2-) Kemal SİVRİ

3-) Adnan GÖZÜGÜZELLİ

4-) Koral SENOVA

5-) Eybil TÜNAY

6-) Menderes GÜLBUDAK

