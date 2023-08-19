Emek dünyasının acı günü

Kıbrıs Türk sendikacılık tarihinin efsane ismi DEV-İŞ eski Genel Başkanı Mehmet Seyis, yaşama veda etti

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) eski başkanlarından Mehmet Seyis yaşamını yitirdi.Seyis, 9 yıldır İdeopaik Pulmoner Fibrozis hastalığıyla (akciğer rahatsızlığıyla) mücadele ediyordu.TAK muhabiri Filiz Seyis’in de babası olan Mehmet Seyis, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu.Seyis’in vefatı üzüntü yarattı.Mehmet Seyis bugün son yolculuğuna uğurlanacak.Seyis için bugün saat 10:00'da Lefkoşa'da Dev-İş binasında anma töreni düzenlenecek. Ardından öğle namazına müteakip Mağusa Kabristanlığına defnedilecek.Hayatı boyunca İşçi sınıfının mücadelesinde en ön saflarda, kararlı mücadele yürüten Mehmet Seyis, sendikal yaşama 1977 yılında DEV-İŞ’e bağlı Devrimci Genel-İş sendikasına üye olarak başladı.Adanın yeniden birleşmesi ve barış mücadelesinin hayat bulması için Kıbrıs’ın tüm işçileri ile birlikte hayatın her alanında mücadele yürüttü.2005 yılında gerçekleşen DEV-İŞ 9. Olağan Kongresinde Genel başkanlık görevine seçildi.8 yıl sürdürdüğü genel başkanlık görevinden 13 Şubat tarihinde yaşadığı sağlık sorunları nedeni ile ayrılmak durumunda kaldı.