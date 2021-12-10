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Elma ve armutta limitüstü kalıntı

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Elma ve armutta limitüstü kalıntı
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Tarım Dairesi’nin gıda denetimlerinde 3 ithal üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi 3-9 Aralık tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ithal ürünlerden 25 numuneden 22 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürüne rastlanırken, yerli ürünlerden 13 numune temiz çıktı.

İthal ürünlerden İşleyen Kardeşler Ltd ait elmada (golden),  (Stk) ve armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği menşeine iade edildi.
10 Aralık  2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:                                      
                İsim       Yerli/ithal            Ürün     Analiz Sonucu
1             M.Hacı Ali Ltd.   İthal       Buğday (Unluk) Temiz
2             Henege Tarım    İthal       Ayçiçek Küsbesi Temiz
3             Holly Grains Ltd.               İthal       Mısır yemlik       Temiz
4             Henege Tarım    İthal       Ayçiçek küsbesi yağlı      Temiz
5             Pınarlı Tarım İşl.               İthal       Mısır Slajı            Temiz
6             Holly Grains Ltd.               İthal       Ayçiçek küsbesi yağlı      Temiz
7             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma G.S             Temiz
8             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Golden     Temiz
9             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Çeri Domates    Temiz
10           Svs Tic. Ltd.         İthal       Armut Ank.        Temiz
11           Svs Tic. Ltd.         İthal       Çeri Domates    Temiz
12           Svs Tic. Ltd.         İthal       Elma Golden     Temiz
13           Baharyolu           İthal       Acı Pul Biber      Temiz
14           Baharyolu           İthal       Tatlı Pul Biber    Temiz
15           Svs Tic. Ltd.         İthal       Armut Ank.        Temiz
16           Svs Tic. Ltd.         İthal       Elma Stk              Temiz
17           Svs Tic. Ltd.         İthal       Elma Golden     Temiz
18           Babür Tic. Ltd.   İthal       Elma G.S             Temiz
19           Babür Tic. Ltd.   İthal       Elma Fuji             Temiz
20           İşleyen Kardeşler Ltd.    İthal       Elma Stk              Limit Üstü
21           İşleyen Kardeşler Ltd.    İthal       Elma Golden     Limit Üstü
22           İşleyen Kardeşler Ltd.    İthal       Armut Ank.        Limit Üstü
23           Cahide Kılıç         İthal       Armut S.M          Temiz
24           Cahide Kılıç         İthal       Elma Gala           Temiz
25           Cahide Kılıç         İthal       Elma Golden     Temiz
23           Fatma Karabudak            Mağusa Sivri Biber           Temiz
27           Mesut Karakuş  Mağusa Kapya Biber        Temiz
28           Hatice Fidan Balcı             Mağusa Hıyar     Temiz
29           Hatice Fidan Balcı             Mağusa Domates             Temiz
30           Veli Piri Mağusa Hıyar     Temiz
31           Cemal Pehlivanoğulları  İnönü    Pırasa    Temiz
32           Yahya Yıldız         Tatlısu   Marul    Temiz
33           Yahya Yıldız         Tatlısu   Alabaş  Temiz
34           Gülsüm Şen        Tatlısu   Fasulye(Aspro) Temiz
35           Adem Çil              Tatlısu   Patlıcan                Temiz
36           Haşim Başoğlu   Güneşköy           Domates             Temiz
37           Ekrem Civisilli     İskele    Domates             Temiz
38           Ekrem Civisilli     İskele    Glumra Temiz
 

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