Elma ve armutta limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi’nin gıda denetimlerinde 3 ithal üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi 3-9 Aralık tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ithal ürünlerden 25 numuneden 22 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürüne rastlanırken, yerli ürünlerden 13 numune temiz çıktı.

İthal ürünlerden İşleyen Kardeşler Ltd ait elmada (golden), (Stk) ve armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği menşeine iade edildi.

10 Aralık 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 M.Hacı Ali Ltd. İthal Buğday (Unluk) Temiz

2 Henege Tarım İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

3 Holly Grains Ltd. İthal Mısır yemlik Temiz

4 Henege Tarım İthal Ayçiçek küsbesi yağlı Temiz

5 Pınarlı Tarım İşl. İthal Mısır Slajı Temiz

6 Holly Grains Ltd. İthal Ayçiçek küsbesi yağlı Temiz

7 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma G.S Temiz

8 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

9 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

10 Svs Tic. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz

11 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

12 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

13 Baharyolu İthal Acı Pul Biber Temiz

14 Baharyolu İthal Tatlı Pul Biber Temiz

15 Svs Tic. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz

16 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz

17 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

18 Babür Tic. Ltd. İthal Elma G.S Temiz

19 Babür Tic. Ltd. İthal Elma Fuji Temiz

20 İşleyen Kardeşler Ltd. İthal Elma Stk Limit Üstü

21 İşleyen Kardeşler Ltd. İthal Elma Golden Limit Üstü

22 İşleyen Kardeşler Ltd. İthal Armut Ank. Limit Üstü

23 Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz

24 Cahide Kılıç İthal Elma Gala Temiz

25 Cahide Kılıç İthal Elma Golden Temiz

23 Fatma Karabudak Mağusa Sivri Biber Temiz

27 Mesut Karakuş Mağusa Kapya Biber Temiz

28 Hatice Fidan Balcı Mağusa Hıyar Temiz

29 Hatice Fidan Balcı Mağusa Domates Temiz

30 Veli Piri Mağusa Hıyar Temiz

31 Cemal Pehlivanoğulları İnönü Pırasa Temiz

32 Yahya Yıldız Tatlısu Marul Temiz

33 Yahya Yıldız Tatlısu Alabaş Temiz

34 Gülsüm Şen Tatlısu Fasulye(Aspro) Temiz

35 Adem Çil Tatlısu Patlıcan Temiz

36 Haşim Başoğlu Güneşköy Domates Temiz

37 Ekrem Civisilli İskele Domates Temiz

38 Ekrem Civisilli İskele Glumra Temiz