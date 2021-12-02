“Elimizden gelen bir şey yok”

Arun, un fiyatlarındaki artışın tamamen dünya piyasasındaki artış ve dövizden kaynaklandığını açıkladı

Arun, un fiyatlarındaki artışın tamamen dünya piyasasındaki artış ve dövizden kaynaklandığını açıkladıArun Direktörü Tolga Ahmet Raşit, son dönemde artan un fiyatlarıyla ilgili açıklama yaparak fiyat artışının tamamen dünya piyasasındaki artış ve dövizden kaynaklandığını açıkladı.Raşit, un üretimi için ithal buğday aldıklarını ifade ederek Rusya’dan alınan buğdayın ciddi derecede zamlandığını kaydetti. Bu durumun Türkiye için de geçerli olduğunu ifade eden Raşit, Türkiye’de de fiyatların ciddi derecede artış gösterdiğini söyledi.Dünya piyasasındaki fiyat artışının üzerine bir de döviz artışı eklenince un fiyatlarının da ciddi şekilde zamlandığını belirtti.Tolga Ahmet Raşit şöyle konuştu:“Hububat fiyatları dünyada yükseldi. Bizde 2 katı problem var. Döviz sorunu da işin içine girince fiyatlar tavan yaptı. Fiyat artışı bizimle alakalı değil. Bizim de yapabileceğimiz çok bir şey yok, dövize bağlıyız. Devlet yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirdik. Kendileri bize Türk Lirası’ndan buğday temin edilebilirse fiyatlarda iyileştirme yapılabileceğini aktardık. Toprak Ürünleri Kurumu Türkiye’den un getirmek için ihaleye çıktı. 1 firma katıldı ve dolar üzerinden fiyat verdi. Böyle olunca ihalenin fiyatı bizden daha pahalıya geldi. Bizim karımız yüzde 5’leri bulmuyor. Elimizden gelen çok da bir şey yok. Dünya piyasasında fiyat artışı yaşandı, bunun da üstüne döviz krizi çıkınca fiyatlar buralara geldi.”