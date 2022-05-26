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Eli yüzü kanlar içinde bulundu

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Lefkoşa’da polis ekipleri sabaha karşı sokak ortasında 22 yaşındaki Mehmet Can Ezer’i eli yüzü kanlar içinde bağırıp çağırırken yakaladı. Kendi kendisine zarar verdiğini söyleyen zanlının ülkede kaçak olduğu ortaya çıktı

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Eli yüzü kanlar içinde bulundu

 
 
Rahatsızlık KKTC'den ikamet izinsiz suçlarından tutuklanan zanlı Mehmet Can Ezer mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Enginsoylu, olguları aktardı.
Polis,  25.05.2022 tarihinde saat 04.25 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde Lefkoşa'da sakin 22 yaşındaki Mehmet Can Ezer’in elleri ayakları ve başından kan akar vaziyette makul mazareti olmaksızın yüksek sesle anlaşılmayacak şekilde bağırıp çağırıp rahatsızlık yaptığı esnada suç üstü tespit edilerek tutuklandığını belirtti.
Polis, zanlının kendi kendisine zarar verdiğini söylediğini ve yapılan muhaceret kontrolünde 12.03.2022 tarihinden itibaren KKTC'de 63 gün ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesinden ikamet izni ile ilgili teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlı Mehmet Can Ezer’in aleyhinde 2 gün tutukluluk talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlı Mehmet Can Ezer’in aleyhinde 2 gün tutukluluk emri verdi.
 
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