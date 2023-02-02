Elektrikte bitmeyen çile

Elektrik santrallerinde bazı üniteler devre dışı kaldı, ülke genelinde yine dönüşümlü elektrik kesintileri yapıldı. El-Sen, enerji üretim yetersizliğinden dolayı elektrik kesintilerinin devam edeceğini bildirirken, KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın Teknecik’teki arızanın giderildiğini açıkladı

Elektrik santrallerinde bazı üniteler yine devre dışı kaldı, ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintileri dün yeniden başladı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, önceki gün devre dışı kalan 3 ünitenin önceki gece saat 22.00’de devreye girdiğini ancak 2 ünitenin dün sabah saatlerinde yeniden arızalandığını kaydetti.

Paşa, havaların soğumasıyla elektrik kullanımının arttığını, tüketimin yükseldiğini belirtti. Yakıt problemi olmadığını, 1.5 aylık stok bulunduğunu ifade eden Paşa, “Yakıt problemimiz yok. 20 günlük yakıtımız var. Teknecik’e yakıt gemisi geldi, 25 gün daha kullanabileceğimiz yakıt geldi” dedi.

KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın ise, dün akşam yaptığı açıklamada Teknecik’teki arızanın giderildiğini açıkladı. Aydın, 60 megawattlık iki termik santralin onarıldığını belirtti.

Aydın, 17.5 megawattlık 6 jeneratörün devrede olduğunu ve 25 megawattlık bir gaz tribünün de devrede olduğunu ifade etti.

Aydın, şu an için Güney’den 10 megawattlık bir elektrik alımının söz konusu olduğunu ve 60 megawattlık termik tam devreye girince alıma da gerek kalmayacağını söyledi.

EL-SEN: “ELEKTRİK KESİNTİLERİ SÜRECEK”

Öte yandan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), yaşanan elektrik kesintilerinin üretim yetersizliğinden kaynaklandığını belirterek, “Üzülerek söylüyoruz ki enerji üretim yetersizliğinden kesintiler devam edecek görünmektedir” ifadelerini kullandı. El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu tarafından yapılan yazılı açıklamada, önceki gün ilk olarak Teknecik’teki Elektrik santralinin bir ünitesinin, ardından ise AKSA santrallerinin 3 ünitesinin devre dışı kalması sonucunda ada genelinde elektrik kesintileri yaşandığı kaydedildi. Dün sabah, Termik santralin arızası devam ederken, AKSA’nın 2 ünitesinin yeniden devre dışı kaldığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sözleşmesinin 2023 yılında sona ermesine kısa bir süre kala, sözleşme gereği günlük 100MW enerjiyi sağlamakla mükellef olan Aksa pik saatlerin olduğu 18.00 - 21.00 saatlerinde 45 MW civarında bir üretim yaparak KKTC halkını karanlıklarda bırakmıştır. Sözleşmenin uzatılması için dün 3 ve bugün 2 şer ünitelerinin arka arkaya tesadüf eseri arıza yapması çok fazla düşündürücüdür.

Üzülerek söylüyoruz ki enerji üretim yetersizliğinden kesintiler devam edecek görünmektedir. Aksa daha önce de olduğu gibi sözleşmenin bitiş tarihi yaklaşırken aynı yöntemleri kullanarak ülkemizi ve halkımızı enerjisiz bırakarak sözleşmesini uzatmak istiyor. Buradan Sayın Başbakan Ünal Üstele sesleniyoruz, bu konuda Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun almış olduğu 120MW yatırım kararını hayata geçiriniz, ne sizin ne de Aksa'nın patronlarının halkımıza bu işkenceyi çektirmeye hakkı yoktur.”

