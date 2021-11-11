Elektrik telleri yangına neden oldu

Lefkoşa Ortaköy’de boş arazi içerisinde elektrik tellerinin birbirine temas etmesi nedeniyle meydana geldiği düşünülen yangın büyümeden söndürüldü

Lefkoşa – Ortaköy bölgesinde, “Lemar yolu” olarak bilinen Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde, evlerin yanı başında bulunan boş arsada, elektrik tellerinin birbirine temas etmesi nedeniyle meydana geldiği düşünülen yangın, itfaiye ekipleri ve bölgede şans eseri bulunan vidanjörün müdahalesiyle söndürüldü.Saat 12.00 sıralarında başlayan ve arsanın yan tarafında bulunan evin çitlerine de sıçrayan yangın, ekiplere zor anlar yaşattı.Söndürme çalışmaları sırasında çıkan duman, şiddetli rüzgârın etkisiyle yoğun bir şekilde yola doğru yöneldi, yoldan geçen araçların görüş mesafesi daraldı ve kısa süreli araç kuyrukları oluştu.Kıb-Tek ekipleri bölgeye gelerek elektrik telleri ile temas eden ağacın dallarını kesti.Bölge sakinleri, benzer yangının yakın geçmişte de meydana geldiğini belirterek tedbir alınması için çağrıda bulundu.