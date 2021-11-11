banner583
“Denetimler artırılmalı”
“Denetimler artırılmalı”
20 0
UKÜ hata yapmadı:28-18
UKÜ hata yapmadı:28-18
13 0
 
220 milyon dolarlık Cratos Hotel atıl durumda
220 milyon dolarlık Cratos Hotel atıl durumda
139 0
Hamitköy'de çöp ve molozlar tutuştu, Lefkoşa dumana boğuldu
Hamitköy'de çöp ve molozlar tutuştu, Lefkoşa dumana boğuldu
47 0
Lefke şenlendi
Lefke şenlendi
14 0
Kıbrıs Türk mallarıyla vurgun
Kıbrıs Türk mallarıyla vurgun
43 0
“Kadın yöneticilerin olduğu işletmeler daha başarılı”
“Kadın yöneticilerin olduğu işletmeler daha başarılı”
13 0
banner661
banner726

Elektrik telleri yangına neden oldu

banner476

Lefkoşa Ortaköy’de boş arazi içerisinde elektrik tellerinin birbirine temas etmesi nedeniyle meydana geldiği düşünülen yangın büyümeden söndürüldü

banner714
Elektrik telleri yangına neden oldu
banner721
 
 
Lefkoşa – Ortaköy bölgesinde, “Lemar yolu” olarak bilinen Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde, evlerin yanı başında bulunan boş arsada, elektrik tellerinin birbirine temas etmesi nedeniyle meydana geldiği düşünülen yangın, itfaiye ekipleri ve bölgede şans eseri bulunan vidanjörün müdahalesiyle söndürüldü.
Saat 12.00 sıralarında başlayan ve arsanın yan tarafında bulunan evin çitlerine de sıçrayan yangın, ekiplere zor anlar yaşattı.
Söndürme çalışmaları sırasında çıkan duman, şiddetli rüzgârın etkisiyle yoğun bir şekilde yola doğru yöneldi, yoldan geçen araçların görüş mesafesi daraldı ve kısa süreli araç kuyrukları oluştu.
Kıb-Tek ekipleri bölgeye gelerek elektrik telleri ile temas eden ağacın dallarını kesti.
Bölge sakinleri, benzer yangının yakın geçmişte de meydana geldiğini belirterek tedbir alınması için çağrıda bulundu.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.