“Elektrik sorununa çözüm için yoğun çalışmaya girdik”

Bakan Atun, KIBTEK’in sıkıntılarının giderilmesi ve elektrik enerjisi sorununa köklü çözüm bulunması için yoğun çalışma içine girdiklerini açıkladı





Maliye Bakanı Sunat Atun, Kıb-Tek konusunda şöyle dedi:

“Maliye Bakanlığı olarak Kıbrıs Türk Halkı’nın elektriksiz kalmaması, KIBTEK’in sıkıntılarının giderilmesi ve elektrik enerjisi soruna köklü çözüm bulunması için yoğun çalışma içine girdik.

İnanıyoruz ki tüm KIBTEK çalışanları ile Bakanlığımız ele ele vererek mevcut sorunları belirli bir süre sonra gerinde bırakacağız.

Unutulmamalıdır ki KIBTEK Kıbrıs Türk Halkı’nın malıdır; Devlet’e aittir. Her hangi bir zümrenin veya bir örgütün çıkarlarının çok ötesinde Devlet’in milletin malı ve çıkarları söz konusu ise ona göre adım atılır.

Elektrik enerjisi konusunda köklü çözüm tüm dünyada atılan adımlara paralel adımlar atarak sadece KKTC’nin değil tüm Kıbrıs’ın Türkiye ile elektrik enerjisinde enterkonnekte bir sistem içine girmesidir.

Bu bize solar enerjiden bugüne kıyasla hayal dahi edilemeyecek oranda yararlanmayı, yeşil enerjinden yararlanmayı getireceği gibi enerji sorunumuzu kökten halletmeyi sağlayacaktır.

Böylesi bir adım için Türkiye’nin bizden tek beklediği reformist davranmamız ve gereken adımları atmamızdır.

Bu arada tabii ki elektrik enerjisi ihtiyacımızın giderilmesi için kısa vadede yapılması gerekenler üzerinde de önemle duruyoruz.

Bilindiği üzere Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Rercep Tayyip Erdoğan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri için ülkemize geldiği zaman iki mobil santralin ülkemize gönderileceğini söylemişti.

Anavatan her zaman olduğu gibi sözünde durdu ve geçtiğimiz Kasım ayında Türkiye Enerji Bakanı Sayın Fatih Dönmez’le yaptığımız görüşmede 2 mobil santralin KKTC’ye gönderilmek üzere hazırlandığı bizlere teyit edildi.

Hep büyük anlayış ve destek gördüğümüz Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay da, Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’le Ankara’da düzenlediği son basın toplantısında 25’e megavat gücündeki 2 mobil santralin önümüzdeki günlerde ülkemize teslim edileceğini bir kez daha ifade etti.

Şimdi bizler gerekli temasları yapacak ve bu santralleri en kısa zamanda KIBTEK’e külfet yaratmayacak şekilde sistemimize entegre etmeye, sıkıntılarımızı azaltmaya çalışacağız.

Bu arada şunu da vurgulamalıyım ki, Türkiye’nin göndereceği iki mobil santralin çevre dostu olmadığı ile ilgili iddialar doğru değildir.

Tam tersine motorin ve doğal gazla çalışma özelliği bulunan bu santraller şu anda devrede olan tüm ünitelerden daha çevrecidir.”





