KIB-TEK, 1 Kasım’dan itibaren elektriğe yaptığı yüzde 15’lik zammın ardından dün de yüzde 7’lik bir zam daha yaptı. Bugünden itibaren geçerli olacak yeni zamla tarifeler kilowatt başı 17 kuruş ile 43 kuruş arası arttı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) elektriğe bir zam daha yaptı.KIB-TEK, 1 Kasım’da itibaren elektriğe yaptığı %15’lik zammın ardından 1 ay sonra yeniden zam yaptı.Dün yapılan %7’lik zam bugünden itibaren geçerli olacak. Yeni zamla tarifeler kilowatt başı 17 kuruş ile 43 kuruş arası arttı.Öte yandan 2023 yılı içerisinde, bugünden itibaren geçerli olacak yeni zam, Temmuz, Ağustos, Kasım ve son olarak Aralık ayından itibaren geçerli olacak yeni zam yılın 4’üncü elektrik zammı olacak.Kurum tarafından paylaşılan tarife tablosuna göre, "yoksul muafiyetli" konut tarifesine herhangi bir artış yapılmazken; tek ve 3 zamanlı konut, ticari, endüstri, turizm, su motorları, sokak ışıkları, savunma, devlet daireleri, vakıflar, üniversiteler ve casinolar tarifelerinde fiyatlar arttı.YENİ FİYATLARBuna göre tek zamanlı tarifede, 0-250 kws konut tarifesi 2,5199 TL’den 2,6963 TL’ye251-500 kws konut tarifesi 5,1986 TL’den 5,5625 TL’ye501-750 kws konut tarifesi 5,5897 TL’den 5,9810 TL’ye751-1000 kws konut tarifesi 6,0590 TL’den 6,4831 TL’ye1000 kws üzeri 7,2321 TL’den 7,7383 TL’ye yükseldi.Tek zamanlı tarifede devlet daireleri tarifesi 17,1448 TL’den 17,5963 TL’ye çıkarken;üniversiteler tarifesi 5,1986 TL’den 5,5625 TL’ye ve casinolar tarifesi ise 6,4498 TL’den 6,9013 TL’ye çıktı.Üç zamanlı konut tarifesinde de ücretler, puant saatlerde (17.00 – 22.00 saatleri arası) 7,1919 TL’den 7,6952 TL’ye;normal saatlerde (07.00 – 17.00 saatleri arası) 5,1987 TL’den 5,5625 TL’ye vepuant dışı saatlerde (22.00 – 07.00 saatleri arası) 3.4270 TL’den 3.6668 TL’ye yükseldi.