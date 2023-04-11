banner913
banner932
Tek kayıp Arsenal’dan
Tek kayıp Arsenal’dan
11 0
Kanserle savaşta tek yürek
Kanserle savaşta tek yürek
17 0
 
“Güzel günler göreceğiz”
“Güzel günler göreceğiz”
16 0
Lefkoşa’nın beyi Forest
Lefkoşa’nın beyi Forest
65 0
83 0
Cumhurbaşkanı Tatar, iş insanı Ramiz Manyera’nın cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, iş insanı Ramiz Manyera’nın cenaze törenine katıldı
41 0
Ödüller sahiplerini buldu
Ödüller sahiplerini buldu
82 0
banner915

El-Sen’e destek grevi

banner476

KTAMS, Motorlu Araçlar Birimi Lefkoşa şubesinde, KTÖS ise Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nda greve gitti

banner825
El-Sen’e destek grevi
banner931
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), El-Sen’in eylemine destek amacıyla dün 08.00-16.15 saatleri arasında Trafik Dairesi Motorlu Araçlar Birimi Lefkoşa şubesinde greve gitti.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) da, 09.00-12.00 saatleri arasında Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nda greve giderek, El-Sen’e destek verdi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.