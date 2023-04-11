El-Sen’e destek grevi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), El-Sen’in eylemine destek amacıyla dün 08.00-16.15 saatleri arasında Trafik Dairesi Motorlu Araçlar Birimi Lefkoşa şubesinde greve gitti.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) da, 09.00-12.00 saatleri arasında Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nda greve giderek, El-Sen’e destek verdi.
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