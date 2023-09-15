El-senden önemli açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Başkanı ve Elektrik İşçileri Sendikası (EL-SEN) Genel Başkanı , oğlu Doğukan Cesurer'in KIB-TEK'in 25 Temmuz 2023 tarihinde ilan ettiği elektrik elektronik teknisyenliği kadrosu için yapılan başvuruya rağmen, sınav sonucunda kuruma alınan 73 kişilik listeye giremediğini ve sonrasında geçici işçi olarak istihdam edildiğini öğrendikten sonra yaşanan gelişmelere ilişkin bir basın açıklaması yapmıştır.

Oğlunun mülakata çağrılması ve geçici işçi statüsünde istihdam edilmesiyle ilgili yaşanan bu gelişmelerin hem kendisini hem de sendikayı olumsuz etkilediğini ifade etmiştir. EL-SEN'in başkanı olarak, bu durumun sendikalarına zarar verdiğini düşündüğü saldırılara maruz kaldığını belirtmiştir.

Bu nedenle, oğlumun ve toplam 16 kişinin nasıl mülakata çağrıldığına ilişkin detayların netleşmesi ve bundan sonraki adımların belirlenmesi için görev ve yetkilerini Sendika Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu'ya devrettiğini duyurmuştur. Ayrıca, EL-SEN tüzüğünün bu sürecin nasıl yürütüleceği konusunda açık ve net olduğunu vurgulamıştır.

Bu gelişmeler, KIB-TEK ve EL-SEN arasındaki ilişkilerde önemli bir gerginliğe yol açmış ve konunun netleşmesi beklenmektedir.