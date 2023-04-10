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El-Sen, Meclis önünde eylem yapıyor

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Eylemciler “Aksa’ya Hayır” yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

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El-Sen, Meclis önünde eylem yapıyor
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmesine bugün devam edilecek Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı Meclis önünde eylem yapıyor. Meclis önüne yürüyen eylemciler “Aksa’ya Hayır” yazılı pankart ve dövizler taşıdı. 

Eylem sırasında El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer ve Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu Meclisin bahçe kapısı üstüne oturdu. Eylemciler Meclis'in bahçe kapısını tekmeleyerek, açmak için zorladı. Bu sırada eylemciler ve polis karşı karşıya geldi. Eylemciler daha sonra zor kullanarak kapıyı açtı ancak Meclis bahçesine girmedi.

Polisin geniş güvenlik önlemi alıp, Meclis önüne bariyer çektiği eylemde, Dereboyu-Meclis ve Ledra Palace-Meclis güzergahları trafiğe kapatıldı. Girne Kapısı-Meclis güzergahında ise trafik akışı bir süreliğine çift şeritten sağlandı. Meclis önüne gelen eylemcilerin yola çekilen bariyeri kaldırması üzerine,  Girne Kapısı-Meclis önü trafik akışına kapatıldı.

-Diğer eylemler

Öte yandan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), El-Sen’in eylemine destek amacıyla bugün 08.00-16.15 saatleri arasında Trafik Dairesi Motorlu Araçlar Birimi Lefkoşa şubesinde greve gitti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) da, 09.00-12.00 saatleri arasında Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nda greve giderek, El-Sen’e destek veriyor.

Meclis’in 3 Nisan tarihli olağan birleşimiyle 6 Nisan tarihli olağanüstü toplantısında da, El-Sen Meclis önünde eylem yapmıştı.  Meclis çalışanlarının ek mesai yapmama eylemi nedeniyle Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesi her iki oturumda da yarım kalmıştı.

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