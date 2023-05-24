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El-Sen, KTOEÖS ve KTÖS’e destek belirtti

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El-Sen, KTOEÖS ve KTÖS’e destek belirtti
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El-Sen Genel  Sekreteri Ahmet Tuğcu , "eline geçirdiği her fırsatta  topluma ihanet etmeyi ‘görev’ addettiği,  geleceği ‘talimatla’ karartmaya çalıştığı " gerekçesiyle hükümeti kınayarak, KTOEÖS ve KTÖS’ün verdiği mücadelede sonuna kadar yanlarında olacağını belirtti.
 Tuğcu,  bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıslı Türklerin dayatmalarla zapturapt altına alınması çabalarına karşı çıkmaya devam edeceklerini  açıkladı.
Tuğcu, yaptığı yazılı açıklamada,  eğitimde yaşanan pek çok soruna rağmen çocukları iyi bir geleceğe hazırlamak amacıyla büyük bir özveriyle çalışan öğretmenlerin, hükümetin yeni bir saldırısıyla karşı karşıya olduğunu savunarak,  “Eğitimde çözüm bekleyen onlarca sorunun ortadan kaldırılması adına üzerine düşeni yerine getirmeyen, okullarımıza ve çocuklarımıza yatırım yapmaktan geri duran hükümetin, bunun yerine bir kaos ortamı yaratarak öğretmenlere yönelik talimatlı dayatmaları hayata geçirmeye çalışmasını  reddediyoruz”  ifadelerini kullandı
 
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