El-Sen, KTOEÖS ve KTÖS’e destek belirtti

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu , "eline geçirdiği her fırsatta topluma ihanet etmeyi ‘görev’ addettiği, geleceği ‘talimatla’ karartmaya çalıştığı " gerekçesiyle hükümeti kınayarak, KTOEÖS ve KTÖS’ün verdiği mücadelede sonuna kadar yanlarında olacağını belirtti.

Tuğcu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıslı Türklerin dayatmalarla zapturapt altına alınması çabalarına karşı çıkmaya devam edeceklerini açıkladı.

Tuğcu, yaptığı yazılı açıklamada, eğitimde yaşanan pek çok soruna rağmen çocukları iyi bir geleceğe hazırlamak amacıyla büyük bir özveriyle çalışan öğretmenlerin, hükümetin yeni bir saldırısıyla karşı karşıya olduğunu savunarak, “Eğitimde çözüm bekleyen onlarca sorunun ortadan kaldırılması adına üzerine düşeni yerine getirmeyen, okullarımıza ve çocuklarımıza yatırım yapmaktan geri duran hükümetin, bunun yerine bir kaos ortamı yaratarak öğretmenlere yönelik talimatlı dayatmaları hayata geçirmeye çalışmasını reddediyoruz” ifadelerini kullandı

