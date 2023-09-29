El-Sen, Kıb-Tek’e yapılan “münhalsiz ve sınavsız” istihdamların dava edildiğini duyurdu

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıb-Tek’e yapılan “münhalsiz ve sınavsız” olduğunu savunduğu istihdamların dava edildiğini duyurdu.

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, yaptığı yazılı açıklamada, Sendika Yönetim Kurulu’nun “münhalsiz ve sınavsız” istihdamları yargıya taşıma yönündeki kararlılığını oy birliği ile teyit ettiğini belirterek, hukukçularının bu konuda gerekli çalışmayı tamamlayarak konuyu dün itibarıyla yargıya taşındığını söyledi.

Tuğcu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kamuoyunun malumu olduğu üzere geçtiğimiz günlerde Kıb-Tek’e münhalsiz ve sınavsız olarak istihdamlar yapılmıştır.

El-Sen, Kıb-Tek’te tek örgütlü ve yetkili sendika olarak münhalsiz ve sınavsız istihdam yapılmasına karşıdır.

Sendikamız liyakati savunan ve kayırmacılığın karşısında olan bir sendikadır. Bu duruşumuzun ispatı 2019 yılından itibaren Kıb-Tek ile aramızda imzaladığımız toplu iş sözleşmesidir. Zira, 2019 yılından itibaren yürürlükte olan tüm toplu iş sözleşmelerinde Kıb-Tek’e yapılacak olan istihdamların basına duyuru yapılarak ve yazılı sınavlı olması kural olarak bulunmaktadır.”

