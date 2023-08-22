El-Sen Kıb-Tek’e borcu olan kamu kurumlarının elektriğini kesecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, Kıb-Tek’e borcu olan kamu kurumlarının elektriğini önümüzdeki haftadan itibaren keseceklerini duyurdu. Tuğcu, kurumlarla ilgili borç listelerini kamuoyuyla paylaşacaklarını da kaydetti.
Tuğcu imzalı El-Sen açıklaması şöyle:
“Kıb-Tek’e birikmiş elektrik borçları ve taksitlerinin artarak devam ettiği gerçeği ile birikmiş borçlar ve taksit gerilikleri ödenmediği takdirde El-Sen olarak borç listeleri ile birlikte kamuoyuyla paylaşılarak Kıb-Tek’e borcu olan bakanlıklar, devlet daireleri, savunmayla ilgili kurumlar, BRT, camiler, su motorları ve belediyelerin önümüzdeki haftadan itibaren elektrik akımları kesilecektir.”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.