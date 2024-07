El-Sen, hükümete taleplerini iletti, Cumaya kadar süre verdi

EL-SEN, 10 maddeden oluşan taleplerinin karşılanması için hükümete cuma gününe kadar süre verdi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), "enerji talebindeki artış ile enerji arz güvenliği için ihtiyaç duyulan üretim ve iletim alanındaki eksikliklerin giderilmesi ve iş güvenliği önlemlerinin alınması" yönündeki taleplerinin karşılanması için hükümete cuma gününe kadar süre tanıdı.

Taleplerinin bir an önce yerine getirilmesini isteyen sendika, cuma gününden sonra yaşanacaklardan kendilerinin sorumlu olmayacağını, EL-SEN personelinin işlerine gideceklerini ancak çalışmayacaklarını duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Yönetim Kurulu üyeleri, bugün Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı, siyah çelenk bıraktı.

Yönetim Kurulu üyeleri, görevleri başında şehit düşen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanlarının yer aldığı fotoğraflar ile iş güvenliği alınmadan çalıştırıldıklarını iddia ettikleri personelin fotoğraflarını taşıdı.

Üyeler ayrıca "bozuk, çalışmayan ve sisteme uyumsuz olduğunu" belirttikleri bazı malzemeleri de yanlarında getirerek, tepkilerini dile getirdi.



Tuğcu: “Bozuk, çalışmayan, sisteme uyumsuz kötü malzemelerle hizmet vermeye çalışıyoruz”



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, yaptığı açıklamada, gündemlerinin; "Kıb-Tek’te yaşanan yolsuzluklar, bozulan iş barışı, yapılmayan iş güvenliği önlemleri, kurultay hesapları, terfiler ve görevlendirmeler ile Kalecik 3 sözleşmesinin birinci yılında halkın uğradığı mağduriyetler" olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda altı görev şehidinin bulunduğunu kaydeden Tuğcu, “Görev şehitlerinin sayısının artmaması ve iş güvenliği önlemlerinin alınması için buradayız.” dedi.

Kıb-Tek müdüriyeti tarafından 700 personele iş güvenliği yönetmeliği imzalatıldığını belirten Tuğcu, Kıb-Tek’in yönetmeliğe uymadığını ve personelin iş güvenliğinin olmadığını savundu.

“Personel; bozuk, çalışmayan, sisteme uyumsuz kötü malzemelerle halka hizmet vermeye çalışıyor.” ifadesini kullanan Tuğcu, söz konusu malzemeleri alan kurum müdürüne eleştirilerde bulundu.

"Malzemelerin sisteme uygun olmadığı ve panolara takılamadığına" dikkat çeken Tuğcu, malzemeleri iş güvenliği açısından "büyük tehdit" olarak niteledi.

Tuğcu, “ ‘Kalecik 3’ sözleşmesi imzalandıktan sonra 1.61 TL olan kilovat saat ücreti, 3.74 TL kilovat saate çıktı. Akaryakıt mı pahalı oldu? Kuruma yatırım mı yaptınız?” diye konuşarak, Başbakana ve kurum yönetimine de eleştirilerde bulundu.

“Kurultay hesaplı terfi ve görevlendirme yapıyorsanız, iş barışını bozuyorsanız bunun hesabını vereceksiniz.” diye konuşan Tuğcu, sağlıklı bir ortamda hizmet için her şeyi yapmaya hazır olduklarını vurguladı.



“Hükümete 2 Ağustos Cuma gününe kadar süre…”

Önlem alınmadığı takdirde kesintilerin devam edeceğini daha önce de dile getirdiklerini belirten Tuğcu, hükümete 2 Ağustos Cuma gününe kadar süre tanıyarak, taleplerinin bir an önce yerine getirilmesini istedi.

“EL-SEN Yönetim Kurulu karar aldı. Ben, 700 personelin can güvenliğinden ve onların ailelerine karşı sorumluyum. EL-SEN çalışanları, iş güvenliği yönetmeliğinin gereğini yapacak. Çalışanlar işe gidip yüzünü okutacak ancak işe çıkmayacak.” diye konuşan Tuğcu, cuma gününden sonra yaşanacak olanlardan kendilerinin sorumlu olmayacağını dile getirdi.

“Teknik personel Allah’a emanet... Bu yönetim, ailelerine karşı da sorumludur. Çocuklara bir şey olursa, ben ailelerinin yüzüne nasıl bakacağım?” ifadelerini kullanan Tuğcu, personele imzalatılan iş güvenliği yönetmeliğinin yerine getirilmesini istedi.Memlekete hizmet için burada olduklarını belirten Tuğcu, Kıb-Tek'e akaryakıt alımı konusunda da eleştirilerde bulunarak, kurumun bu hizmeti verebileceğini belirtti.



Peksever, taleplerini sıraladı



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Sekreteri Hüseyin Peksever de, “Nüfus artışı, teknolojik gelişmeler ve buna bağlı enerji talebindeki artış ile enerji arz güvenliği için ihtiyaç duyulan üretim ve iletim alanındaki eksikliklerin giderilmesi, ayrıca Kıb-Tek personelinin iş verimliliği ile liyakat sisteminin devam ettirilmesi.” konularındaki taleplerini sıraladı.



Sendikanın talepleri özetle şöyle:

“1- Teknecik elektrik santraline önceden ihalesi iptal edilen minimum 60MW santral yatırımının ivedilikle hayata geçirilmesi.

2- Yaz piklerinin karşılanması için gecikmiş olan kapasite artırım yatırımlarının yanında arızalı olan 7 ve 8 nolu dizel makinelerin tamir sürelerinin belirsiz olduğu için ilgili makineler yedek kapasite olarak tamirleri tamamlanıncaya kadar kızağa alınarak, ihale yasasının ‘Doğrudan Alım’ 24. Madde B fıkrasına uyarak 2 adet makinenin süratle üretim kapasitesine kazandırılması.

3- Sokak aydınlatma bakım, onarım hizmetlerinin Kıb-Tek tarafından sağlandığı ve her bir tüketiciden sokak aydınlatma tüketim ücretinin alındığı ancak bu alanda uzun yıllardır malzeme alımına gidilmediğinden hizmetlerin geriletildiğini gözlemlemekteyiz. Tüm sokak aydınlatma armatürlerinin Led ile değiştirilerek enerji tasarrufu sağlanması için Led armatür alım ihalesine çıkılmasını ayrıca mevcut armatürlerin süratle bakımlarının yapılması için gerekli araç gereç ve ekipmanların Kıb-Tek personeline sağlanması.

4- İskele ilçesinde artan nüfus ve gelişen imar yapısına daha kurumsal hizmet sağlanması için, arazisi ve inşaat projesi tamamlanmış olan İskele Bölge Amirliği’ne yeni bölge amirliği hizmet binaların başlatılması.

5- Teknecik Elektrik Santrali mevcut bina tadilatlarının yapılması ve eksik personel hizmet odalarının inşa edilmesi.

6- Mevcut 2*25Mw gücündeki Gaz Türbin Santralleri’nin işletmesini Kıb-Tek'in devralması.

7- 3 yıldır arızalı olan 8 nolu dizel jeneratörün arıza tamiri için tarafınıza verilen uzman (expert) görüş ve keşif bedeli raporları ile ilgili sigorta şirketi sözleşmelerinin bizlerle de paylaşılması.

8- İş kazalarının önlenmesi, hizmet verimliliğinin arttırılması ve meslek alanındaki yeniliklerin hatırlatılması için meslek içi eğitim kurslarının başlatılması ve sendikal eğitim etkinlikleri için personel izin listesinin oluşturulması.

9- Başka bir kadro tutup farklı görev ifa edenlerden görev yaptıkları kadrolara intibak ettirilmesi için, statü değişiklik talebi olan personellerin terfi komisyonunca değerlendirilmesi.

10- 6 aylık deneme devresini başarıyla tamamlayan personelin, deneme devresini tamamladığı tarihten itibaren asaleten tayinlerinin verilmesi."

Ayrıca, Kıb-Tek Yönetim Kurulu kararı ile terfi ettirilen personelin görev yerine gönderilmelerini talep eden sendika, şube sorumluluğu görevine terfi ettirildiği için sekreterlik tahsisatı almasını uygun bulmadıkları bazı çalışanların da görevini daha iyi icra edebilmesi için görev yerine gönderilmeleri talebinde bulundu.



“Niyetimiz huzursuzluk ve yaygara çıkarmak değil”



Uyarılarının dikkate alınmadığını ve bir hafta içerisinde elektrik kaynaklı üç "iş cinayetinin" olduğunu savunan Peksever, çeşitli dönemlerde taleplerini içeren yazıyı gönderdiklerini ancak herhangi bir sonuç elde edemediklerini söyledi.

Kıb-Tek’te yaşananların başlıca sorumlusunun Başbakan Ünal Üstel olduğunu öne süren Peksever, niyetlerinin huzursuzluk ve yaygara çıkarmak olmadığını dile getirdi.

Peksever, vatandaşların elektrik kesintileriyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara da değinerek, sitemlerini aktardıklarını belirtti.