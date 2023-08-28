El-Sen, BRT ve Hala Sultan Camisi’nin elektrik akımlarının kesildiğini duyurdu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) ve Hala Sultan Camisi’nin ödenmemiş elektrik akımlarının, bakiye ve taksit borçları yüzünden kesildiğini duyurdu.
El-Sen Genel Sekreteri Tuğcu yaptığı yazılı açıklamada, "El-Sen, Kıb Tek’e birikmiş elektrik borçları ve taksitlerinin ödenmemesi durumunda her gün için kesintilere devam edecektir" dedi.
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