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El-Sen Başkanı Cesurer, Ekonomi Bakanı Amcaoğlu ile görüştüklerini söyledi

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Cesurer: “Sorunun değil, çözümün kaynağı olmak için yapılabilecek ne varsa yapmaya hazırız"

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El-Sen Başkanı Cesurer, Ekonomi Bakanı Amcaoğlu ile görüştüklerini söyledi
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Çağlayan Cesurer, dün uzun soluklu bir görüşme yaptıkları Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğu ile bugün de görüştüklerini söyleyerek, Amcaoğlu’nun Başbakan Ünal Üstel’le irtibatta olduğunu, her an bir görüşme daha yapabileceklerini belirtti.
Cesurer, “Sorunun değil, çözümün kaynağı olmak için yapılabilecek ne varsa yapmaya hazırız. Bu ülkenin sorunu, hiçbir şeye gerek kalmadan, 5 dakikada çözülebilir. ‘Yasa geri çekildi’ dersiniz, oturursunuz, süreci doğru şekilde yönetirsiniz” diye konuştu.
Bu sabah basına açıklama yapan Çağlayan Cesurer, El-Sen üyelerinin iyi niyetle, sorunların çözümüne katkı koyduğunu, bundan sonra da böyle hareket edeceğini söyledi.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa’nın basına da yansıyan açıklamasını eleştiren Cesurer, “Bu filmi çok gördük…” ifadelerine yer verdi.
Çalışanların tehditle, baskıyla sindirilmeye çalışılmasına yönelik girişimlerin her zaman olduğunu savunan Çağlayan Cesurer, ülke için gailesi olanların günlerdir sokakta olduğunu söyledi.
 Bugün de sokakta olduklarını belirten Cesurer, tarihin "bu onurlu mücadeleyi yazacağını" ifade etti.  Cesurer,  “Bu ülkenin geleceğini tek bir şirketin eline bırakmayacağız, ne pahasına olursa olsun sonuca ulaşana kadar da buralarda olacağız” dedi.
“Görüşmelerden sonuç çıkmazsa sonraki hamleniz ne olacak” sorusu üzerine Cesurer, El-Sen Yönetim Kurulunun ve üyelerin ne yapılması gerektiğine birlikte karar vereceğini söyledi.
Ülke genelinde elektrik konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını, bundan da mutluluk duymadıklarını ifade eden Cesurer, “Bu ülkenin sorunu, hiçbir şeye gerek kalmadan, 5 dakikada çözülebilir. ‘Yasa geri çekildi’ dersiniz, oturursunuz, süreci doğru şekilde yönetirsiniz” diye konuştu.
 
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