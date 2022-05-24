“Ekonomik Protokol ile sağlık altyapısı güçlenecek”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında imzalanan ekonomik protokol ile sağlık altyapısının daha da güçlendireceğini belirtti





Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Nisan 2022’de imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının, halkın özlemini duyduğu kaliteli sağlık hizmetinin alınması yönündeki çabalarına ivme kazandıracağını ve sağlık altyapısını daha da güçlendireceğini belirtti.

Altuğra yazılı açıklamasında, anlaşmanın, ülkede yıllardır ihmal edilen ve her kesimin şikayetçi olduğu yapısal reformları hayata geçirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Altuğra açıklamasında, “Herkesin mutabık olduğu; her alanda kaybedecek bir günümüzün dahi olmadığı, yıllardır iş çevrelerince ‘verimsiz devlet bürokrasisi’ iş yapabilirliğin önündeki en büyük engellerin başında gösterilir. Bu da, kamu hizmetlerinin reel sektörün beklentileri gözetilerek etkin ve verimli bir şekle getirilmesi gerektiğini gösteriyor. Durum bu iken, kamu reformunun ve kurumlarımızda yapısal iyileştirmenin gerekliliğine kim karşı çıkabilir? “ dedi.

Yapılması hedeflenen reformların KKTC’nin refah düzeyini artıracak ve uzun vadede halkın çıkarına olacak düzenlemeler olduğunu belirten Altuğra, “Keza hastanelerimizdeki sorun ve altyapı yetersizliği de gündemden hiç düşmez. Temeli atılıp, yılladır tamamlanamayan hastanelerimiz var” ifadelerini kullandı.

2020’nin başından itibaren KKTC’yi de ağır bir şekilde etkileyen pandemi sürecinin, devlet kurumlarının diğer alanlarında olduğu gibi sağlık alanında da ne kadar yetersiz olduğunu acı bir gerçek olarak yüzlerine vurduğunu ifade eden Altuğra, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Anavatanımız Türkiye’nin sağlık alanındaki büyük yardımları, 45 günde yapılan Acil Durum Hastanesi ve sağlık personelimizin fedakar çalışmaları sayesinde zorlu bir süreci nispeten hafif geçirdik. Protokolde de öngörüldüğü gibi, yapımı yarım kalan, yeni Girne Hastanesi Ocak 2023’e kadar tamamlanarak, hastaneye donanım desteği sağlanacak. Yine, sağlık sistemimizi büyük güç katacak olan 500 yataklı yeni Lefkoşa Hastanesi de Ocak 2024’e kadar tamamlanacak. Sağlık altyapımız, Anavatan Türkiye’nin sağladığı mali, teknik ve ekipman desteği ile daha güçlü hale gelecek, anlaşmada hedeflenen yapısal iyileşmeler ile halkımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunacağız. Yıllardır kangren hale gelen sorunları çözmeye çalıştığımızın ve konfor alanlarını zorlayacağımızdan dolayı işimizin kolay olmayacağının da farkındayız. Ülkemizin ferahı, halkınızın çıkarı için çalışıyoruz”.

