Ekonomik Önlem Paketi’nde hibe, kredi ve teşvikler olacak

Çalışma Bakanı Taçoy, ‘Ekonomik Önlem Paketi’ toplantısında yeni kredi paketleri yanı sıra hibe, kira bedellerinin TL bazında kullanılması için özel teşvikler getirilmesinin görüşüldüğünü açıkladı



Hükümetin hazırladığı Ekonomik Önlemler Paketi’nin içeri ortaya çıkmaya başladı. Hayat Pahalılığı ödemesinde 15 bin TL sınırı olması ve kamuda çalışan ve 15 bin TL altında maaş alanlara çok, 15 bin TL üzerindekilere ise kademeli olarak daha az maaş ödenmesi bekleniyor. Böylece, kamu çalışanın alım gücü, az maaş alanlardan yana artırılması hedefleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Merkez Bankası’nda önceki gün gerçekleştirilen ‘Ekonomik Önlem Paketi’ toplantısına ve çalışılan konulara değindi, kimi baremlerde kesinti ve bu kesintinin düşük gelirlilere aktarılmasının yanı sıra çeşitli teşvik ve desteklerin görüşüldüğünü açıkladı.

Taçoy, turizm, eğitim, inşaat ve diğer sektörlerle ilgili piyasalarda neler olduğunu içeren derinlemesine bir çalışma başlattıklarını dile getirdi.

‘Ekonomik Önlem Paketi’ ile ilgili önceki gün yapılan ilk toplantıyı değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, kısa, orta ve uzun vadede yapılacakların planını ortaya koyduklarını anlattı.

MASADA NELER VARDI?.

Taçoy, söz konusu toplantıda yer alan diğer ayrıntılara şöyle değindi:

“Yeni kredi paketleri yanı sıra hibe, küçük krediler, TL’nin kullanımına önem gösterilmesi, kira bedellerinin TL bazında kullanılması için özel teşvikler getirilmesi, Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi ile Çalışma Dairesi’nin içinde olduğu sistemde çeşitli çalışmalar yaparak ‘tek beyan sistemine’ geçilmesi, meslek kodu oluşturulması, sosyal yardım ve engelli maaşı alan kişilere destek verilmesi, hayat pahalılığıyla ilgili artış, kimi baremlerde kesinti, bu kesintinin düşük gelirlere aktarılması, Ağustos ayına kadar sürecek olan işveren destek priminin devamına ilişkin konularda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Sektörleri geliştirme, kredi kartı kullanımındaki desteğin sürmesi gibi konularda çalışıyoruz. Uçak biletlerinin veya koltuk arzının arttırılması konusunda çalışmalar var. Yaz aylarını tüketmeden bu yıl içinde bu sayıları arttırma hedefindeyiz.”

