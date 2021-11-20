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Ekmek 5 TL oluyor

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Ekmek 5 TL oluyor
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KKTC'de zam furyası hız kesmiyor. Yeni yılda ekmek 5 TL olarak raflarda yerini alacak.
Fırıncılar Birliği girdi maliyetlerinin yüksek olması gerekçesiyle ekmek fiyatlarının artmasının kaçınılmaz olduğunu bildirdi.
Dövizin önlemez yükselişi ile ekmek yapımında kullanılan ham maddeler buna ek olarak yüksek enerji maliyetleri ekmeğin zamlanmasını kaçınılmaz yapıyor.
Hatırlanacağı üzere, Tüp gaza yapılan 17 TL'lik zam ve kahveye yapılan %43'ü bulan zamdan sonra ekmeğe de bir ay içinde ikinci kez, Ekmek ağustos ayı başında 2,25 TL ye satılırken yapılan zam ile 2,75 TL fiyata satılmaya başlanmıştı. Ekmeğin Eylül ayındaki fiyatı ise 3 TL oldu.
 
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