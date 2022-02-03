Ehliyetsiz sürücü tutuklandı

Gönyeli'de karşı şeride geçerek başka bir araçla çarpışan 24 yaşındaki yabancı uyruklu gencin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

Gönyeli'de karşı şeride geçerek başka bir araçla çarpışan 24 yaşındaki yabancı uyruklu gencin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktıGönyeli'de önceki gece meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Kaza saat 22:35 raddelerinde meydana geldi.Gönyeli’de Belediye Bulvarı boyunca EL 598 plakalı salon aracı güney doğu istikametine doğru sürüş ehliyetsiz ve dikkatsiz bir şekilde kullanan 24 yaşındaki Ahmed I A Abudaqqa Rola, yolun solunda bulunan Jeune Vie Beauty Center isimli bayan kuaför salonu önlerine geldiğinde yolun sağına karşı şerite geçmesi sonucu, o esnada karşı yönden gelen 42 yaşındaki Mehmet Atamtürk yönetimindeki RE 066 plakalı salon araçla çarpıştı.Kaza sonucu yaralanan EL 598 plakalı araç sürücüsü polis eşliğinde gittiği acil serviste yapılan ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olması ile birlikte tutuklandı.