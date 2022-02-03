banner762
GG rahat kazandı
GG rahat kazandı
8 0
12 yıldır karnelerini getiren çocukları sevindiriyor
12 yıldır karnelerini getiren çocukları sevindiriyor
125 0
 
Kovid-19'dan iki ölüm daha
Kovid-19'dan iki ölüm daha
935 0
Hentbol’da KTSYD kupası başlıyor
Hentbol’da KTSYD kupası başlıyor
15 0
“Paranızla nasıl rezil edilirsiniz, bu şirkette bunu yaşatıyorlar”
“Paranızla nasıl rezil edilirsiniz, bu şirkette bunu yaşatıyorlar”
84 0
Milletvekilleri mazbatalarını ilçe seçim kurullarından aldı
Milletvekilleri mazbatalarını ilçe seçim kurullarından aldı
7 0
134 0
banner797

Ehliyetsiz sürücü tutuklandı

banner476

Gönyeli'de karşı şeride geçerek başka bir araçla çarpışan 24 yaşındaki yabancı uyruklu gencin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

banner714
Ehliyetsiz sürücü tutuklandı
Gönyeli'de karşı şeride geçerek başka bir araçla çarpışan 24 yaşındaki yabancı uyruklu gencin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
 
 
Gönyeli'de önceki gece meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza saat 22:35 raddelerinde meydana geldi.
Gönyeli’de Belediye Bulvarı boyunca EL 598 plakalı salon aracı güney doğu istikametine doğru sürüş ehliyetsiz ve dikkatsiz bir şekilde kullanan 24 yaşındaki Ahmed I A Abudaqqa Rola, yolun solunda bulunan Jeune Vie Beauty Center isimli bayan kuaför salonu önlerine geldiğinde yolun sağına karşı şerite geçmesi sonucu, o esnada karşı yönden gelen 42 yaşındaki Mehmet Atamtürk yönetimindeki RE 066 plakalı salon araçla çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan EL 598 plakalı araç sürücüsü polis eşliğinde gittiği acil serviste yapılan ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olması ile birlikte tutuklandı.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.