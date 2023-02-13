banner913
banner885
Deprem sigortası (DASK) bilinmesi gerekenler.
Deprem sigortası (DASK) bilinmesi gerekenler.
13 0
Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren fotoğraf
Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren fotoğraf
71 0
 
Hatay’da deprem sonrasında dehşete düşüren görüntü!
Hatay’da deprem sonrasında dehşete düşüren görüntü!
33 0
Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?
Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?
27 0
Dünya, Türkiye için tek yürek! Bakü'den gelen görüntü yürekleri ısıttı
Dünya, Türkiye için tek yürek! Bakü'den gelen görüntü yürekleri ısıttı
27 0
GKK yardıma koştu
GKK yardıma koştu
45 0
Depremlerin şiddeti ve büyüklüğü nasıl ölçülür?
Depremlerin şiddeti ve büyüklüğü nasıl ölçülür?
34 0
banner915

Eğlence yerlerine yönelik müzik yapma yasağı ay sonuna kadar uzatıldı

banner476

“Çevre Koruma Dairesi tarafından müzik izni verilen işletmelerin müzik izinleri ikinci bir duyuruya kadar askıya alınmış olup hiçbir şekilde mekanların müzik yayını yapmamaları gerekmektedir” denildi

banner825
Eğlence yerlerine yönelik müzik yapma yasağı ay sonuna kadar uzatıldı
Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle eğlence yerlerine yönelik  müzik yapma yasağı 28 Şubat Salı gününe kadar uzatıldı.
Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından verilen bilgiye göre , yasağa  uymayanlar hakkında Çevre Yasası kapsamında yasal yaptırım uygulanacak.
Açıklamada, “Çevre Koruma Dairesi tarafından müzik izni verilen işletmelerin müzik izinleri ikinci bir duyuruya kadar askıya alınmış olup hiçbir şekilde mekanların müzik yayını yapmamaları gerekmektedir” denildi.
Müzik izni olmayan işletmelerin müzik yayını yapmalarının Çevre Yasası uyarınca zaten yasak olduğu ifade edilen açıklamada, Kültür Dairesi bünyesinde planlanan sergi, müzik dinletisi ve benzeri tüm etkinliklerin ay sonuna kadar yapılmayacağı da kaydedildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.