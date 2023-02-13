Eğlence yerlerine yönelik müzik yapma yasağı ay sonuna kadar uzatıldı

“Çevre Koruma Dairesi tarafından müzik izni verilen işletmelerin müzik izinleri ikinci bir duyuruya kadar askıya alınmış olup hiçbir şekilde mekanların müzik yayını yapmamaları gerekmektedir” denildi

Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle eğlence yerlerine yönelik müzik yapma yasağı 28 Şubat Salı gününe kadar uzatıldı.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından verilen bilgiye göre , yasağa uymayanlar hakkında Çevre Yasası kapsamında yasal yaptırım uygulanacak.

Açıklamada, “Çevre Koruma Dairesi tarafından müzik izni verilen işletmelerin müzik izinleri ikinci bir duyuruya kadar askıya alınmış olup hiçbir şekilde mekanların müzik yayını yapmamaları gerekmektedir” denildi.

Müzik izni olmayan işletmelerin müzik yayını yapmalarının Çevre Yasası uyarınca zaten yasak olduğu ifade edilen açıklamada, Kültür Dairesi bünyesinde planlanan sergi, müzik dinletisi ve benzeri tüm etkinliklerin ay sonuna kadar yapılmayacağı da kaydedildi.

