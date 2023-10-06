Eğitimde Türkiye ile yeni işbirliği

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, işbirliği protokolü imzaladı

Cumhurbaşkanı Vekili, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde ilk sözü alan Zorlu Töre, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Eğitim Bakanlığı’na çok önemli katkılarda bulunduğunu, geçtiğimiz yıl KKTC’ye 16 tır eğitim malzemesi gönderildiğini ve her zaman Türkiye’nin desteğini gördüklerini belirtti.

Türk gençliğinin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine işaret eden, gelecekle ilgili güvencenin ancak bu şekilde sağlam olabileceğini söyleyen Zorlu Töre, “Milli şuur olmasaydı Kıbrıs Türk halkı Osmanlı devleti adadan çekildikten sonra 96 yıl bu topraklarda varlığını koruyamazdı” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de, KKTC’yi ikinci vatanları olarak gördüklerini ifade etti.

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel de Yusuf Tekin ve beraberindeki heyeti kabul etti. Üstel kabulde, KKTC ile TC arasındaki iyi ilişkiler sayesinde eğitimde yaşanan sıkıntı ve eksiklikleri birer birer aştıklarını kaydetti.

TC Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, “Biz burada kendimizi misafir gibi görmüyoruz sayenizde. Hem Bakanımız hem buranın toplumsal yapısı itibarıyla biz Türkiye’nin herhangi bir iline gitmiş gibi hissediyoruz” dedi.

Bakan olarak ilk yurt dışı ziyaretini, Türkiye’deki tüm bakanların geleneği olduğu gibi KKTC’ye yaptığını belirten Tekin, “Nihayetinde KKTC vatandaşları bizim gözümüzde bizim vatandaşlarımızdan, çocuklarının bizim çocuklarımızdan bir farkı yok. Biz kendi çocuklarımız için eğitim ve öğretim anlamında sunabildiğimiz tüm imkanları buradaki kardeşlerimiz, çocuklarımız için de sunmak isteriz. Planlamalarımızı da öyle yapıyoruz” dedi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, işbirliği protokolü imzaladı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki heyet ile görüştü.

İki bakan ayrıca işbirliği protokolü de imzaladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile her zaman yakın diyalog içinde olduklarına işaret etti. Çavuşoğlu, Türkiye’nin teknoloji, hizmet içi eğitim ve altyapı gibi pek çok alanda KKTC’ye destek olduğunu anımsattı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de, motivasyonlarının, Kıbrıs halkı ile Anadolu halkı arasındaki derin bağın gelecek kuşaklarda da devam etmesi olduğunu belirtti.

Tekin, KKTC ile Türkiye arasında var olan ilişkileri daha da öteye taşımak için protokolün imzalandığını dile getirdi.

