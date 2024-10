“Egemenlik hakkı pazarlığa açık değil”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusunda asla diyalogdan ve masadan kaçmadığını, ancak Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkının asla pazarlığa açık olmadığını vurguladı

Cumhurbaşkanlığı'nda dördüncü yılını tamamlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Ana hedefim; Kıbrıs Türk halkının mutluluğu, refah içerisinde egemen, bağımsız ve özgür olarak kendi vatanında, kendi devletinin çatısı altında yaşayacağı adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşmaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, görevde dört yıl geride kalırken, halka verdiği sözleri yerine getirmenin huzuru içinde olduğunu belirterek, “İçeriden ve dışarıdan şahsıma karşı yapılan saldırılara ve operasyonlara aldırmadan, hak ve doğru bildiğim yolda halkımla beraber yürümeye devam ediyorum. Alnım açık ve başım diktir” dedi.

“Yeni Bir Dönem Yeni Bir Vizyon Yolunda Cumhurbaşkanlığı’nda Dört Yıl” sloganıyla dördüncü yılını değerlendiren Tatar, Kıbrıs konusunda asla diyalogdan ve masadan kaçmadığını, ancak Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkının asla pazarlığa açık olmadığını vurguladı.

Göreve geldiği günden “iki devlet siyasetini” ortaya koyduğunu ve bu konuda başarılarının çok büyük olduğunu ifade eden Tatar, bu siyaseti anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle dünyaya anlattıklarını ve anlatmaya devam ettiklerini söyledi.

Cenevre’de yeni siyaseti masaya koyduklarını ifade eden Tatar, tarihi toplantıda, masaya farklı fikirlerle geldiklerini ve yeni siyaseti sunduklarını anımsattı.

Federal çözüm arayışlarının sonuçsuz kalmasıyla BM’nin de yeni fikirlere açık olduğunu, bu çerçevede “iki tarafı nasıl bir araya getirebiliriz” diye çalıştığını anlatan Tatar, dünyaya, Türk Devletleri Teşkilatı ile İslam İşbirliği Teşkilatı’na, Türkiye desteğiyle, 256 ülkede Kıbrıs sorunu ve yeni siyasetin anlatıldığını kaydetti.

İngiltere’nin Kıbrıs’ta egemen üslere sahip olduğunu, Rumların da Kıbrıs Cumhuriyeti’ni çaldığını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkını istediğini; var olan bir hakkın pazarlığa tabi olmadığını kaydetti.

“Egemenliğimiz özden gelen hakkımızdır” diyen Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönüşün geçmişte kaldığını, artık iyi komşuluk, iki devletin iş birliğini geliştirme zamanı olduğunu belirtti.

Diyalog ve görüşmeden asla kaçmadığını, resmî müzakereler için zeminin oluşması gerektiğini, ancak iş birliği konusunda tereddütsüz yer aldığını işaret eden Tatar, “’Dünya ile ilişkiler sıfırlandı’ gibi haksız eleştirileri asla kabul etmem. Kıbrıs Türk halkına hizmet için her yere gidiyorum. İngiltere, Türkiye dünyanın neresinde halkım varsa ilişkileri geliştirmek bağı güçlendirmek için gidiyorum. İlk kez Avustralya’ya giden Cumhurbaşkanı’yım. Oradaki memnuniyeti gördüm, köprü kurdum. Hedefimiz, KKTC devletine, dünyanın neresinde yaşıyorsa yaşasın tüm vatandaşlarımıza aidiyet duygusunu geliştirmektir” dedi.

Geride kalan dört yılda halkla diyalog, iyi ilişkiler geliştirdiğini, her zaman kapılarının tüm kesimlere açık olduğunu ifade eden Tatar, iki devletli çözümü de, Türkiye’nin desteğiyle dünyaya anlattıklarını, egemenlik hakkı, barış huzur güvenin devamlılığı, bölgede Türk- Yunan dengesinin korunması, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi adına adımlar attıklarını anlattı.

Türkiye ile bağların daha da güçlendiğini ifade eden Tatar, YÖK ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin desteğiyle eğitim yanında turizm alanının geliştiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şöyle devam etti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde demokratik ve şeffaf bir ortamda 18 Ekim 2020 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda halkımız kendi özgür iradesiyle beni Cumhurbaşkanı seçti. Aradan dört yıl geçmiş olup, görevimin dördüncü yılını tamamlamış durumdayım.

Cumhurbaşkanı seçildiğim gün, siyasi görüşü ne olursa olsun herkesi sevgiyle kucaklayacağıma ve herkese eşit davranacağıma söz vermiştim. Bu sözümü yerine getirmenin huzuru içindeyim.

Halkımıza bir söz daha vermiştim: Göreve başladığım ilk günden itibaren Kıbrıs konusundaki gelişmeleri, hangi icraat ve faaliyetlerin yapıldığını, nelerin hayata geçirildiğini ve nelerin yaşandığını açıklayacak ve halkımızı bilgilendirecektim. Cumhurbaşkanlığı’nda birinci görev yılımı tamamladığımda, bir yılda neler yapıldığını ve nelerin yaşandığını açıkladım. İkinci ve üçüncü görev yıllarım tamamlandığında da gereken açıklamalarda bulundum.

Şimdi ise, Cumhurbaşkanlığı’nda görevimin dördüncü yılını tamamlamış bulunuyorum. Hazırladığımız bir kitapçıkla dördüncü yılda yine halkımızı bilgilendirmek ve tarihe not düşmek adına gereken açıklamalarda bulunuyorum. Vermiş olduğum sözü yerine getirmenin huzuru içerisindeyim.”