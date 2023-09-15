Eczanelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi

Eczanelerin, 18 Eylül 2023 ile 15 Eylül 2024 arasındaki çalışma saatleri ve nöbet çizelgeleri dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Eczanelerin, 18 Eylül 2023 ile 15 Eylül 2024 arasındaki çalışma saatleri ve nöbet çizelgeleri dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kış döneminde (18 Eylül 2023 – 12 Mayıs 2024 arası) eczaneler, hafta içi 08.00 – 17.30 ve cumartesi ise 08.00 – 13.30 saatleri arasında hizmet verecek.





Eczacılar Birliği tarafından yapılan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bildiri ile pazartesi günü eczanelerde kış dönemi çalışma saatlerine geçilecek.

Buna göre; Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Lefke, Mesarya, Karpaz ve İskele bölgesindeki eczaneler, kış döneminde (12 Mayıs 2024’e kadar) hafta İçi 08.00-17.30, cumartesi 08.00-13.30, yaz döneminde ise (13 Mayıs 2024 - 15 Eylül 2024 arası) hafta İçi 08.00 - 17.30 perşembe 08.00 -13.30 (öğleden sonra kapalı) ve cumartesi 08.00 - 13.30 saatleri arasında açık olacak.

-Nöbetçi eczanelerin çalışma saatleri

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt bölgelerinde nöbetçi olan eczaneler, 18 Eylül 2023 tarihinden 15 Eylül 2024 tarihine kadar, 08.00 – 00.00 saatleri arasında açık olacak.

-Lefke

Lefke’deki nöbetçi eczaneler, 18 Eylül 2023 tarihinden 12 Mayıs 2024 tarihine kadar hafta içi, cumartesi ile pazar günleri ve resmi tatillerde 08.00 – 22.00 saatleri arasında açık olacak, 22.00 – 00.00 saatleri arasında ise on-call sistemi uygulanacak.

Lefke’de nöbetçi eczaneler, 13 Mayıs 2024 tarihinden 15 Eylül 2024 tarihine kadar da hafta içi, perşembe, cumartesi ile pazar günleri ve resmi tatillerde 08.00 – 22.00 saatleri arasında açık olacak, 22.00 – 00.00 saatleri arasında ise on-call sistemi uygulayacak.

-İskele

İskele’deki nöbetçi eczaneler kış döneminde hafta içi, cumartesi ile pazar günleri ve resmi tatillerde 08.00 – 22.00 saatleri arasında; yaz döneminde de hafta içi, perşembe, cumartesi ile pazar günleri ve resmi tatillerde 08.00 – 22.00 saatlerinde açık olacak.

-Mesarya

Mesarya bölgesindeki nöbetçi eczaneler, kış döneminde hafta içi, cumartesi ile pazar günleri ve resmi tatillerde 08.00 – 19.00 saatleri arasında; yaz döneminde de hafta içi, perşembe, cumartesi ile pazar günleri ve resmi tatillerde 08.00 – 19.00 saatleri arasında hizmet verecek.

-Karpaz

Karpaz bölgesindeki nöbetçi eczaneler, 18 Eylül 2023 tarihinden 15 Eylül 2024 tarihine kadar, pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde 08.00 – 18.00 saatleri arasında açık olacak.

