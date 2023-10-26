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Ecolive Hasat Festivali, pazar günü Akdeniz köyünde yapılacak

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Ecolive Hasat Festivali, pazar günü Akdeniz köyünde yapılacak.

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Ecolive Hasat Festivali, pazar günü Akdeniz köyünde yapılacak
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Kuzey Kıbrıs Turkcell iletişim sponsorluğunda, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın katkılarıyla Akdeniz köyünde, Ecolive Zeytin bahçelerinde sabah saat 08.00’de başlayacak hasat etkinliği gün batımına kadar sürecek.
4ü’ncü kez organize edilen etkinlikte katılımcılar dalından zeytin toplama fırsatı bulacak, zeytin ağaçları arasına kurulacak Kıbrıs’a özgü yiyecek-içecek ve el sanatları stantlarından alışveriş yapabilecek.
Festival alanı girişinde Kıbrıs’ı konu alan sergi açılacak. Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından kurulacak stantta hasada katılan çocuklara zeytin fidanı hediye edilecek, Avrupa Birliği tarafından kurulacak stantta ise çocuklara verilecek özel tohumlar toprakla buluşturulacak.
 
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