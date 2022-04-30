Ece Sucuoğlu’ndan duygulu paylaşım: Yanıldın sevgilim

Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun eşi Ece Sucuoğlu sosyal medyada eşine duygusal sözlerle sahip çıktı.
Ece Sucuoğlu’nun paylaşımı şöyle:
"Ben senin o güzel Kalbini sevdim
Sen herkesi öyle bildin.
Yanıldın sevgilim yanıldın….
Her şey gelir geçer.
Geriye insan sevgisiyle dolu
Bir Kalp kalır
O da dünyalara değer.
Sen iyi ol bize yeter."
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