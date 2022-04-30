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Ece Sucuoğlu’ndan duygulu paylaşım: Yanıldın sevgilim

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Ece Sucuoğlu’ndan duygulu paylaşım: Yanıldın sevgilim
Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun eşi Ece Sucuoğlu sosyal medyada eşine duygusal sözlerle sahip çıktı.

Ece Sucuoğlu’nun paylaşımı şöyle:

"Ben senin o güzel Kalbini sevdim

Sen herkesi öyle bildin.

Yanıldın sevgilim yanıldın….

Her şey gelir geçer.

Geriye insan sevgisiyle dolu

Bir Kalp kalır

O da dünyalara değer.

Sen iyi ol bize yeter."
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