Ece Sucuoğlu’ndan duygulu paylaşım: Yanıldın sevgilim

Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun eşi Ece Sucuoğlu sosyal medyada eşine duygusal sözlerle sahip çıktı.



Ece Sucuoğlu’nun paylaşımı şöyle:



"Ben senin o güzel Kalbini sevdim



Sen herkesi öyle bildin.



Yanıldın sevgilim yanıldın….



Her şey gelir geçer.



Geriye insan sevgisiyle dolu



Bir Kalp kalır



O da dünyalara değer.



Sen iyi ol bize yeter."