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E-devlet altyapısı için Yasa Önerisi

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Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi Milletvekilleri tarafından sunulan Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İdaresi (DD-EDİ) Yasa Önerisi dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine getirildi

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E-devlet altyapısı için Yasa Önerisi

 

Yasa Önerisinin içeriği ile ilgili görüş ve öneriler önerinin Resmi Gazete’de yayımlanmasını izleyen yirmi gün içinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunulabilecek.

Önerinin genel gerekçesi şöyle:

“KKTC’de dijital dönüşümün oluşturulması ve geliştirilmesi, bilgi toplumu insanının (vatandaş) devlet kurumlarındaki işlevlerini elektronik ortamda rahatlıkla ve hızlı bir şekilde yapabilmesi, kurumlar arası bilgi alışverişinin en üst düzeyde sağlanabilmesi, bilgi ve iletişim teknolojisi alanlarında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının birlikte uyum içinde çalışabilmesi gereksiz kaynak israfının önlenmesi, personel verimliliğinin artırılabilmesi, yazılım-donanım-hizmet alımlarında ayniyatın sağlanabilmesi amacıyla e-devlet yapısının oluşturulması için düzenleyici ve denetleyici bir organ olarak Dijital Dönüşün ve E-Devlet İdaresi’nin oluşturulması amaçlanıyor.”

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