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Duvara çıkıp durabildi

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Atatürk Spor Salonu yerleşkesi yakınlarında dikkatsiz sürücü, önce önündeki araca, ardından da duvara çarptı

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Duvara çıkıp durabildi
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Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde, Atatürk Spor Salonu yerleşkesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 araç çarpıştı, şans eseri yaralanma olmazken araçlardan biri spor salonunu çevreleyen duvara çıkarak durabildi.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Atatürk Spor Salonu yerleşkesi çevresinde meydana geldi.
GD755 plakalı aracıyla seyreden 34 yaşındaki Gülmira Koparan, aynı istikamete doğru seyreden 20 yaşındaki Şiyar Erdal Karaboğa yönetimindeki SN 185 plakalı araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan GD 755 plakalı araç, Atatürk Spor Salonu’nu çevreleyen duvara çıkarak durabilirken, SN 185 plakalı araç ise çarpmanın etkisiyle savrularak yolun solundaki kaldırıma çıkarak durabildi.
 
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