Dünya Temizlik Günü’nde Lefkoşa sokaklarında temizlik yapıldı

Yeşil Barış Hareketi ve Let’s Do It Cyprus tarafından organize edilen iki toplumlu etkinlikle başkent Lefkoşa'nın bazı sokaklarındaki çöpler toplandı

“Dünya Temizlik Günü” nedeniyle dün öğleden sonra başkent Lefkoşa’da küresel bir organizasyon olan “Let’s Do It” kapsamında iki toplumlu temizlik etkinliği düzenlendi.Yeşil Barış Hareketi ve Let’s Do It Cyprus tarafından organize edilen ABD Büyükelçiliği sponsorluğundaki etkinlik için gönüllüler saat 17.30’da kuzeyde Büyük Han’da, güneyde ise Phaneromeni Kilisesi’nde buluşarak başkentin bazı sokaklarını temizledi.Büyük Han’da toplanan katılımcılara, proje liderleri tarafından Dünya Temizlik Günü ve Let’s Do It organizasyonu hakkında bilgiler verildi.CTP Milletvekili Sami Özuslu’nun da yer aldığı ve birçoğu öğrenci olan çevre gönüllüleri, sulariçinde yürüyerek yerlere atılmış çöpleri topladı; daha temiz bir Lefkoşa ve ülke çabalarına destek oldu.Ledra Palace geçiş kapısına giderek Lefkoşa Türk Belediyesi ekiplerince alınmak üzere çöp torbalarını bırakan çevre gönüllüleri ardından Dayanışma Evi’ne giderek burada Güneyden gelen ve benzer etkinliği yapan çevrecilerle buluştu.Etkinliğe katılan çevre gönüllülerine Dayanışma Evi’nde yiyecek-içecek ikramında bulunuldu.Ekip liderleri burada Lets Do It! World canlı yayınına bağlanarak etkinlikle ilgili bilgileri paylaştı ve barış mesajı verdi.Dünya Temizlik Günü, deniz kirliliği sorunu da dahil olmak üzere küresel katı atık sorunuyla mücadeleyi amaçlayan yıllık küresel bir sosyal eylem programı… Dünya Temizlik Günü’nde yine küresel bir organizasyon olan “Let’s Do It! World” tarafından 198 ülkede 70 milyondan fazla gönüllünün katılımıyla etkinlik düzenlendi.