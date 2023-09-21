Dünya Sağlık Turizmi Konseyi AB'nin merkezine yerleşiyor

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin Yönetim Kurulu toplantısında konseyin ikinci merkezinin Avrupa Birliği ve NATO ile pek çok uluslararası örgütün merkezi konumundaki Brüksel’de açılmasına karar verildi

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin (GHTC) Kişinev’de gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında konseyin ikinci merkezinin Avrupa Birliği ve NATO ile pek çok uluslararası örgütün merkezi konumundaki Brüksel’de kısa süre içinde açılmasına karar verildi.

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (GHTC) Yönetim Kurulu Toplantısı, Almanya, Çin, Hırvatistan, Hindistan, Kırgızistan, Fas, Suudi Arabistan ile birlikte Konseyin Başkan Yardımcısı Ülkelerinden olan Moldova’nın başkenti Kişinev’de yapıldı.



Toplantı 11 ülkenin katılımı ile yapıldı…

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (GHTC) Dönem Başkanı Dr. Ahmet Savaşan (KKTC) başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısına, GHTC Kurucu Onursal Başkanı Emin Çakmak (Türkiye), Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Gürkan (Türkiye), Genel Sekreter Doğan Yalkı (KKTC), Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Nedime Serakıncı (KKTC) yanı sıra, 4. Dönem Başkanı Ruslan Guliyev (Azerbaijan), 5. Dönem Başkanı Dr. Violetta Janyshevska (Ukraine), Başkan Yardımcısı ülke temsilcileri, Lutz Lungwitz (Almanya), Aibek Alanov (Kırgizistan), Dr. Natalia Ciobanu (Moldova), Amine Bellamine (Fas), Raissa Nurzhaubayeva and Prof. Dr. Saulesh Kalenova (Kazakistan), Constantin Alexandru (Romanya), Maria Princivalle temsilcisi Florin Losif ( İtalya) katıldı.



Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek Dünya Sağlık Turizmi Formu hazırlıkları ele alındı…

Monte-Carlo Monako’da kurulan Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin (GHTC) ikinci merkez ofisinin kısa süre içinde Brüksel’de açılmasına karar verilen yönetim kurulu toplantısında, ülkeler arası işbirliğinin geliştirilmesi için izlenecek yol haritası, üye ülke sayısının arttırılması, 56 ülkenin katılımı ile KKTC’de gerçekleştirilecek 2024 Dünya Sağlık Turizmi Formu hazırlıkları, 2023-24 yıllarında destek verilecek ve katılım sağlanacak uluslararası organizasyonlar, bilimsel web konferansları takvimi, tüzük değişiklikleri, süreli bilimsel yayınlar, konseyin sosyal ağları ile dijital altyapısının güçlendirilmesi için atılacak adımlar gibi konular ele alındı.