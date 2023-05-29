Dünya iyisiydi

Lefkoşa’nın sevilen yardımsever insanlarından, pozitif enerjisi ile bulunduğu her ortamı aydınlatan, iki çocuk annesi 46 yaşındaki Ödül Demircioğlu, trafiğe kurban gitti. Grup arkadaşlarıyla Güzelyurt’ta bisikletiyle seyreden Demircioğlu, minibüsle çarpıştı. Ağır yaralanan Demircioğlu kurtarılamadı

Ülke dün sabaha acı haberle uyandı.Lefkoşa’nın sevilen isimlerinden, enerjik, pozitif, yardımsever insan, iki çocuk annesi 46 yaşındaki Ödül Demircioğlu, Güzelyurt’ta bisikletiyle seyrederken minibüsle çarpışması sonucu yaşamını yitirdi.Ödül Demircioğlu’nu hayattan koparan kaza saat 08.10’da oldu.Bisikletli grup arkadaşlarıyla dün sabah Lefkoşa’dan Güzelyurt’a giden Ödül Demircioğlu, Güzelyurt- Bostancı trafik ışıklarında Güzelyurt istikametine doğru bisikletiyle seyrederken, Güzelyurt Bostancı istikametine doğru seyreden 59 yaşındaki Hüseyin Rüstemoğlu yönetimindeki TNZ 207 plakalı otobüsün sağ ön kapısına çarptı.Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Ödül Demircioğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Kazadan sonra otobüs sürüşücü Hüseyin Rüstemoğlu gözaltına alındı. Rüstemoğlu, bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılacak.DÜNYA İYİSİYDİ...Güzelyurt’ta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden iki çocuk annesi 46 yaşındaki Ödül Demircioğlu’nun beklenmedik ölümü, sevenlerini yasa boğdu.İş yaşamının ve spor camiasının sevilen siması Ödül Demircioğlu, neşeli, enerjik, pozitif, arkadaş canlısı, yardımsever bir insan olarak biliniyordu. Demircioğlu’nu tanıyanlar, onun için “dünya iyisi” ifadesini kullanıyordu.Bisiklet ve motosiklet tutkunu Demircioğlu, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu üyesiydi ve federasyona bağlı çocuk fitness eğitmenliği de yapıyordu.Bisiklet tutkunu Ödül Demircioğlu, 3 Mayıs’ta Lefkoşa- Güzelyurt Anayolunda bisiklet sürücüsü 21 yaşındaki Göksu Özcezarlı'ya bir aracın çarpıp, onu yaralamasına tepki göstermiş ve sosyal medya paylaşımında Özcezarlı’nın fotoğrafını paylaşarak, “Trafikte biz de varız, acil şifalar Göksu Özcezarlı” yazmıştı.Ne acı ki aynı bölgede bisikletiyle bir minibüse çarpması sonucu Ödül Demircioğlu yaşamını yitirip herkesi yasa boğdu.