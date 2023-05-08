Dün en fazla yağış Mallıdağ'da kaydedildi

Ülkede bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağış metrekareye 16 kilogram ile Mallıdağ’da kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi bugün saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte kaydedilen yağışların yörelere dağılımını açıkladı.
Buna göre, Mallıdağ’a 15 kg/m2, Alevkaya ve Tatlısu’ya 15 kg/m², Yakındoğu Üniversitesi’ne 14 kg/m², Kantara’ya 13 kg/m², Alayköy’e 10 kg/m², Lefkoşa’ya 8 kg/m² ve Değirmenlik ile Türkeli’ye 5 kg/m² yağış düştü.
Diğer yörelerde ise 0,1 ile 4 kg/m² arası yağış kaydedildi.
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