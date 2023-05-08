banner913
banner932
Dartsta başarılılar ödüllendirildi
Dartsta başarılılar ödüllendirildi
2 0
KKTC’de 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemleri yarın sona eriyor
KKTC’de 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemleri yarın sona eriyor
6 0
 
Gençlik Gücü, rövanşı aldı
Gençlik Gücü, rövanşı aldı
17 0
400 dönüm alan yandı
400 dönüm alan yandı
21 0
Kıb-Tek borcunu ödemeyen abonelerin elektriklerinin pazartesi kesileceğini hatırlattı
Kıb-Tek borcunu ödemeyen abonelerin elektriklerinin pazartesi kesileceğini hatırlattı
12 0
MSB'den KKTC'deki yangına helikopter desteği...
MSB'den KKTC'deki yangına helikopter desteği...
9 0
Offroad şampiyonası Altındağlı anı yarışı ile başlıyor
Offroad şampiyonası Altındağlı anı yarışı ile başlıyor
10 0
banner915

Dün en fazla yağış Mallıdağ'da kaydedildi

banner476

banner825
Dün en fazla yağış Mallıdağ'da kaydedildi
banner931
Ülkede bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağış metrekareye 16 kilogram ile Mallıdağ’da kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi bugün saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte kaydedilen yağışların yörelere dağılımını açıkladı.
Buna göre, Mallıdağ’a 15 kg/m2, Alevkaya ve Tatlısu’ya 15 kg/m², Yakındoğu Üniversitesi’ne 14 kg/m²,  Kantara’ya 13 kg/m², Alayköy’e 10 kg/m², Lefkoşa’ya 8 kg/m² ve Değirmenlik ile Türkeli’ye 5 kg/m² yağış düştü.
Diğer yörelerde ise 0,1 ile 4 kg/m² arası yağış kaydedildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.