Dualarımız seninle Evren Çavdır

Başbakanlık, deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde canlı kurtarılan kişinin KKTC kafilesinde olan Evren Çavdır olduğunu duyurdu.
Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, Çavdır’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.
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