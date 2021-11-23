Dualar Nisa için

Girne’deki evinde ipinin boynuna dolanmasıyla ağır yaralanan ve yoğun bakıma alınan 13 yaşındaki Nisa Hacı, tedavi için Güney’e götürüldü



Girne’deki evinde önceki akşam salıncak ipinin boynuna dolanmasıyla ağır yaralanan 13 yaşındaki Nisa Hacı, dün öğlen saatlerinde tedavi için Kıbrıs’ın güneyine götürüldü.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı’nın da kızı olan ve önceki akşamdan beri tedavisine Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde devam edilen Nisa Hacı, dün ailesinin isteğiyle Kıbrıs’ın güneyine gönderildi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan Hacı’nın bir müddet kuzeydeki devlet hastanesinin yoğun bakımında uyutulduğunu ancak dün öğlen saatleri itibariyle, ailesinin de talebiyle Güney’deki bir hastaneye kaldırıldığını söyledi.

