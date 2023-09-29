“Dr. Küçük’ün verdiği mücadele unutulmaz”

Fuat Oktay’ın eşi ve TC Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret etti

Ülkemizde ziyaretlerde bulunan AKP Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay’la birlikte adamızda bulunan Fuat Oktay’ın eşi Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin, dün Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne ziyarette bulundu.Hümeyra Şahin’e ziyarette Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin eşi Emel Töre eşlik etti.Ziyarette konukları karşılayan Dr. Küçük oğlu Mehmet Küçük’ün eşi Bilge Küçük, heyete müze hakkında bilgiler aktardı.“DR. FAZIL KÜÇÜK’ÜN YAPTIKLARI GELECEK NESİLLERE AKTARILMALI”Hümeyra Şahin, Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük’ün yaptıklarının gelecek nesillere aktarılması için müzenin önemine vurgu yaptı. Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türkü için verdiği mücadelenin unutulmaz olduğunu ifade eden Şahin, “Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi lideri Dr. Küçük’e yakışan çok güzel bir müze. Umarız herkesin bu müzeyi ziyaret etme şansı olur” dedi.Ziyaret sonunda Bilge Küçük, konuklara Dr. Küçük’ün verdiği mücadeleyi anlatan kitaplardan oluşan kitap seti hediye etti.